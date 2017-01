Innsbruck – Tirol bibbert: Seit Freitag hat die Kälte das Land fest im Griff. In der vergangenen Nacht sanken die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt. „In Tannheim war es mit minus 26,1 Grad am kältesten, gefolgt von Ehrwald mit minus 25,9 Grad und Schmirn mit minus 25,3 Grad“, sagte Michael Winkler, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Österreichweit war es nur in einem Ort noch frostiger: In Radstadt (Salzburg) wurden minus 26,3 Grad gemessen.

Insgesamt betrachtet war Tirol das kälteste Bundesland: Denn auch in Kössen (-25,6 Grad) und Kirchdorf (-23,6 Grad) blieb die Quecksilbersäule weit unter der Minus-20-Grad-Marke. Ein wenige wärmer war es in Innsbruck: Am Flughafen wurden in der Nacht minus 17 Grad gemessen. „So kalt war es seit Februar 2012 nicht mehr. Aber das außergewöhnliche sind nicht die tiefen Temperaturen, sondern dass es auch tagsüber nie wärmer als minus sechs Grad wird“, erklärte der ZAMG-Meteorologe gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.

Die eisigen Temperaturen ließen bei den Pannendiensten die Telefone heiß laufen. „Seit Freitagmorgen sind wir rund um die Uhr im Dauereinsatz“, schildert ARBÖ-Mitarbeiter Edi Kulu leicht gehetzt. Zu schwache Batterien und Probleme mit gefrorenem Dieselkraftstoff ließen viele Autofahrer verzweifeln, als sie ihre Fahrzeuge vergeblich versuchten zu starten. „Ab Minus zehn Grad kann Diesel einfrieren“, erklärt Kulu.

Weniger Stress als erwartet hingegen in der Notschlafstelle „Die Herberge“ in Innsbruck. „Freitag hatten wir nur eine Anfrage und heute noch keine“, erklärte Betreuer Markus Kohler verwundert Samstagnachmittag gegenüber der TT. „Aber wir haben eh keinen freien Platz derzeit.“

Dass auch bei zweistelligen Minusgraden obdachlose Menschen draußen übernachten, erklärt er so: „Einige wollen einfach nicht in eine Einrichtung, die lassen sich auch nicht überreden. Und sie wissen, auch mit solchen Temperaturen umzugehen.“ In der Innsbrucker Klinik war bis Samstagnachmittag zumindest niemand wegen Erfrierungen eingeliefert worden, ergab eine Anfrage.

Nach dem nächsten Eistag am Sonntag mit Höchstwerten unter 0 Grad wird es laut den Prognosen wieder ein bisschen milder. „Es bleibt winterlich, aber die Temperaturen steigen von Montag bis Mittwoch kontinuierlich an“, sagt Winkler. Am Donnerstag sind sogar wieder Plusgrade möglich. „Danach wird es aber nach den derzeitigen Modellen wieder kälter.“ (ad, smo)