Innsbruck – Während es am Donnerstag ein bisschen milder war, nimmt schon die nächste Kaltfront Kurs auf Tirol: Ab Freitag bringt Tief „Egon“ die nächste Ladung Neuschnee nach Tirol. „Anders als zuletzt bekommt diesmal auch die Alpensüdseite – also Ost- und Südtirol – Schnee ab. Teilweise kann es auch kräftig schneien“, sagt Reinhard Prugger von den meteo experts.

Der Freitag beginnt in Nordtirol noch mild, in der Früh kann im Inntal Schneeregen fallen. Im Laufe des Tages wird es dann immer frostiger. Bis zum Abend kann es auf der Zugspitze minus 20 Grad kalt werden. Je tiefer die Temperaturen sinken, desto mehr wird aus dem Schneeregen dann reiner Schnee, der aus den Wolken fällt.

Der rieselt auch am Samstag munter weiter, so dass es zwischen Außerfern, Arlberggebiet und dem Unterland stellenweise durchaus 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee werden können, prognostiziert der Meteorologe. „Im Süden Osttirols kann man den Neuschnee schon wieder in der Sonne genießen“, sagt Prugger gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.

Am Sonntag beruhigt sich die Lage auch in Nordtirol wieder. Laut derzeitiger Prognosen wird es kaum mehr schneien, ab und zu zeigt sich sogar die Sonne schon wieder. „Es bleibt in den kommenden Tagen auf jeden Fall winterlich kalt mit verbreitetem Frost und der Schnee bleibt liegen“, sagt der Meteorologe. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus 12 Grad. Und auch tagsüber bleibt das Quecksilber unter der Null-Grad-Marke. (smo)