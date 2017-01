Innsbruck – Handschuhe, Mütze und eine Antarktis-taugliche Winterjacke – ohne die sollten die Tiroler dieser Tage nicht aus dem Haus gehen. Denn es war sehr kalt. In Tannheim wurde Donnerstagfrüh mit -21 Grad die tiefste Temperatur in ganz Österreich gemessen. Aber nicht nur im Außerfern, auch im Unterland war es bitterkalt: Kössen lag mit -19,6 Grad österreichweit auf dem zweiten Platz. Kirchdorf schaffte es mit -19,4 Grad hinter den -19,5 Grad in Schoppernau (Vorarlberg) auf den vierten Rang der frostigsten Orte.

Im Vergleich dazu war es im Süden Österreichs fast schon warm: „Das Klagenfurter und Grazer Becken stellten mit rund -5 Grad noch die wärmste Region Österreichs dar, sonst wurden auch abseits der Alpen verbreitet -12 bis -8 Grad erreicht“, sagte UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

In der Wetterküche wurde das besondere Hochwinter-Rezept ausgepackt. „Die wichtigste Zutat für eine derart kalte Nacht ist natürlich die Luftmasse. Sie stammt derzeit aus der Ukraine und Westrussland“, erklärte Spatzierer. Gibt es dazu einen sternenklaren oder nur leicht bewölkten Himmel, wenig Wind und eine Schneedecke, sind die Zutaten für sibirische Verhältnisse komplett.

Perfektes Rennwetter in Kitzbühel

So kalt wie am bislang kältesten Tag des Jahres am 6. Jänner wird es wohl nicht mehr werden. Da wurden in Tannheim -26,4 Grad gemessen. Und auch der Rekord für die tiefste je in einem bewohnten Ort Österreichs gemessene Temperatur bleibt in diesem eisigen Jänner laut Prognosen unangetastet: Am 12. Februar 1929 sank das Quecksilber in Zwettl im Waldviertel auf -36,6 Grad.

Für das Rennwochenende in Kitzbühel könnten die Wetteraussichten nicht besser sein. Nach frostigen Nächten mit -15 bis -18 Grad bleibt es im Zielbereich auch tagsüber bei Dauerfrost. Anders sieht es da am Start aus: Am Freitag werden laut UBIMET zum Beginn des Super-G Temperturen rund um den Gefrierpunkt gemessen. Am Samstag und Sonntag sind im Startbereich sogar Plusgrade von 2 bis 5 Grad drin. (TT.com)