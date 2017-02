Innsbruck – Am Freitag beginnen die Semesterferien – und mit ihnen eine Woche Freizeit, die gestaltet werden will. Wer dem Faul-auf-der-Haut-Liegen eine sportliche Betätigung vorzieht – oder zumindest hin und wieder für einen Spaziergang vor die Haustür gehen will – dürfte, zumindest was das Wetter anbelangt, gute Karten haben.

„Neuschnee gibt es zwar keinen, dafür aber viel schönes Wetter“, prognostiziert Josef Lang, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck. Für das Schönwetter sorge ein kräftiges Hoch über Skandinavien, das alle Atlantikstörungen, welche normalerweise Kälte und Neuschnee bringen, blockiere. „An der Südseite des Alpenhauptkammes – in Südtirol, Osttirol und Kärnten – könnte es am Wochenende noch vereinzelt zu leichten Schneefällen kommen, doch auch dort macht das schlechte Wetter ab Montag dem Sonnenschein Platz“, erklärt der Experte.

Temperaturen klettern auf frühlingshafte Werte

Auch die Temperaturen steigen an: Auf 2.000 Metern sagen die Meteorologen für das Wochenende milde Temperaturen um oder knapp unter 0 Grad voraus, in den Tallagen wird es dementsprechend wärmer. „Außerdem rechnen wir mit windschwachen Verhältnissen – am Berg ebenso wie in niedrigeren Lagen. Für einen Ausflug auf die Skipiste ist das also das perfekte Wetter“, sagt Lang. Auch für Tourengeher verspricht die Woche der Semesterferien eine Besserung.

Das perfekte Ferienwetter hält sich nach derzeitigen Prognosen bis weit in die nächste Woche hinein. „Das Wetter könnte für die Skiurlauber kaum besser sein“, erklärt UBIMET-Chef-Meteorologe Manfred Spatzierer. „Von früh bis spät scheint die Sonne und die Fernsicht ist in der trockenen Luft ausgezeichnet. Man sollte allerdings unbedingt auf einen guten Sonnenschutz achten.“ Dabei geht es mit den Temperaturen weiter bergauf. Zur Wochenmitte werden auf 2.000 Metern bereits plus vier bis plus sieben Grad erreicht. Wer zum Skifahren geht, sollte sich ab Mittag auf weichen Schnee oder Firn einstellen – wie im Frühling. Sehr mild wird es mit bis zu 15 Grad in vielen Tälern. Auch im östlichen Flachland erreichen die Höchstwerte allmählich zweistellige Werte.

Starke Lawinengefahr am Wochenende

Zwar sorge ein leichter Föhn über das Wochenende dafür, dass in gewissen Bereichen in Osttirol und entlang des Alpenhauptkammes immer noch starke Lawinengefahr herrsche, erklärt Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol. „Aber im Laufe der nächsten Tage kommt es, wegen einer stabilen Wetterlage und dem Ausbleiben von Niederschlägen, zu einer langsamen Entspannung der Lage“, sagt Naiz. Ab einer Höhe von 2400 Metern über dem Meeresspiegel bleibt es laut dem Lawinenexperten aber auch in nächster Zeit noch gefährlich. (bfk, TT.com)