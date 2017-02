Innsbruck – Die sehr warme Wetterphase wird am Freitag durch eine Kaltfront des Orkantiefs „Thomas“ beendet. Der Donnerstag war noch wie erwartet der bisher wärmste Tag des Jahres. In Innsbruck (Messstation Uni) wurden 20,9 Grad gemessen. In Salzburg gab es mit 21,9 Grad sogar einen neuen Stationsrekord für Februar.

Doch nun wird es - zumindest kurzfristig - wieder winterlicher. Die Temperaturen gehen am Freitag speziell auf den Bergen um bis zu 15 Grad zurück, die Schneefallgrenze sinkt bis in viele Täler. Die Neuschneemengen halten sich laut Wetterdienst Ubimet insgesamt aber in Grenzen. Einzig am Arlberg seien 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee möglich. Schon am Wochenende legen die Temperaturen wieder zu und es bleibt weitgehend trocken. Der Rosenmontag und der Faschingsdienstag bringen aus heutiger Sicht entlang der Nordalpen föhniges und überall sehr mildes Wetter für die Jahreszeit.

Temperatursturz und Neuschnee in den Bergen

Das Orkantief „Thomas“ überquert bis Freitag Belgien, die Niederlande und den Nordwesten Deutschlands zum Teil mit Orkanböen von mehr als 120 km/h sowie starkem Regen. Die Kaltfront dieses Tiefs zieht im Laufe des Freitags mit einigen teils kräftigen Regenschauern und stürmisch auffrischendem Westwind auch über Österreich hinweg. „Die Auswirkungen werden bei uns aber bei weitem nicht so stark sein“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

„Im Gebirge muss man sich aber dennoch auf einen massiven Temperatursturz und Neuschnee einstellen, zudem kann der Wind vorübergehend Spitzen von um die 90 km/h erreichen.“ Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend überall auf 800 bis 400 Meter. Auch im Inntal muss man wieder mit Schneeflocken rechnen. Die höchsten Werte erreichen 2 bis 12 Grad, wobei es tagsüber immer kälter wird. Auf den Bergen kühlt es in 2.000 Metern bis zum Abend auf minus 5 bis minus 7 Grad ab.

Wetterberuhigung am Wochenende

Am Wochenende beruhigt sich das Wetter wieder, die letzten unergiebigen Schneeschauer klingen am Samstag rasch ab. Der Wind lässt ebenfalls deutlich nach. In Tirol soll tagsüber sogar häufig die Sonne scheinen. Dazu wird es milder, in 2.000 Metern sind am Sonntag, etwa in den Ötztaler Alpen, schon wieder bis zu plus 5 Grad möglich, im Inntal gar bis zu 13 Grad.

Milder und föhniger Faschingsausklang

Am Rosenmontag und am Faschingsdienstag bestimmen sehr milde Luft und an der Alpennordseite Föhn das Wettergeschehen. Dazu scheint am Montag überall zeitweise die Sonne und es bleibt trocken. Am Faschingsdienstag erreicht aus heutiger Sicht eine Kaltfront Westösterreich, allmählich soll Regen einsetzen. Bis zum Abend trocken und föhnig bleibt es hingegen noch vom Unterland ostwärts. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 17 Grad, mit Föhn sind vereinzelt sogar noch höhere Werte möglich. (TT.com)