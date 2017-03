Innsbruck – Die österreichischen Wetterdienste warnen vor einem heftigen Föhnsturm: Ab Freitagnachmittag nimmt der Wind vor allem in Tirol, Vorarlberg und Salzburg Fahrt auf. In der Nacht auf Samstag und auch tagsüber bläst es laut Prognosen dann richtig heftig: Auf den Bergen sind Orkanböen von bis zu 160 Stundenkilometern möglich. Und auch in vielen Tälern drohen orkanartige Böen von 70 bis zu 120 km/h.

„Eine derartige Föhn-Wetterlage mit großflächig Sturmböen in den Talregionen erleben wir nur alle paar Jahre“, erklärte Susanne Lentner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Innsbruck am Freitag in einer Aussendung. „Besonders heftig - mit Böen um 120 km/h - kann der Föhn vor allem in Tälern durchgreifen, die ungefähr entlang der Windrichtung liegen, also von Süd nach Nord“, sagte die Meteorologin. Zu erwarten sei dies unter anderem im Wipptal, im Zillertal und im Raum Innsbruck, aber auch in Salzburg im Rauristal und im Gasteinertal und in Vorarlberg im Brandner Tal.

Bei einem so starken Sturm ist die Gefahr von Schäden sehr hoch: Bäume und Gerüste können umstürzen, Dächer abgedeckt werden. Baumstämme, Äste und Trümmerteile können Straßen blockieren, Stromleitungen kappen und auch für Probleme bei der Bahn führen. Lose Gegenstände im Garten oder Balkon sollen entsprechend verstaut und gesichert, Autos auf sicheren Parkplätzen abgestellt werden.

Die Tiroler Landeswarnzentale ruft für Samstag zu erhöhter Vorsicht auf: „Der Aufenthalt in Wäldern bei einem solchen Sturm kann lebensgefährlich sein“, warnt Stefan Thaler in einer Aussendung. „Beim Befahren und Betreten der Wälder besteht Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume. Und auch im Hochgebirge lauert aufgrund von orkanartigen Windgeschwindigkeiten große Gefahr.“ Der Samstag sei deshalb ein „größtenteils unbrauchbarer Tag für sämtliche Aktivitäten im Gebirge“, erklärt der Experte der Landeswarnzentrale.

Laut Wetterprognosen flaut der Föhnsturm am Sonntag langsam wieder ab. Während es am Samstag mit bis zu 17 Grad sehr mild wird, kühlt es am Sonntag bereits wieder ab. Die Wolken nehmen zu und es kann zu Wochenbeginn noch einmal späterwinterlich werden. (TT.com, APA)