Innsbruck - Der Wintereinbruch hat in Tirol in der Nacht auf Mittwoch weiter Neuschnee bis in die Täler gebracht. Die Experten des Lawinenwarndienstes sprechen von einer "kritischen" Lawinensituation in den Tiroler Tourengebieten. Sie stuften die Gefahr oberhalb von etwa 2.000 Metern verbreitet mit "erheblich", also Stufe 3 der fünfteiligen Skala, ein.

Die Hauptgefahr gehe dabei von frischen, aber auch älteren Triebschneeansammlungen aus, die sich noch nicht ausreichend verfestigen konnten. Eine Lawinenauslösung sei zumeist schon bei geringer Zusatzbelastung möglich, also schon durch das Gewicht eines einzelnen Wintersportlers.

In den vergangenen 24 Stunden habe es im Raum Arlberg/Außerfern, entlang der Nordalpen und in den Kitzbüheler Alpen erneut 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee gegeben. In den vergangenen drei Tagen sei somit bis zu einem Meter Schnee gefallen.

Enorme Schneemengen

Der stärkste Schneefall ist laut den Meteorologen mittlerweile überstanden. Zwar schneit es in Tirol noch zeitweise, aber nicht mehr so intensiv wie zuletzt. Die Schneemengen sind für diese Jahreszeit laut dem Wetterdienst Ubimet aber enorm: Im Arlberggebiet fiel in den letzten Tagen zum Teil mehr als ein Meter Schnee. Viel Schnee liegt aber auch in den Tälern: In Seefeld 34 Zentimeter und in Reutte 28 Zentimeter. 5 bis 15 Zentimeter liegen aber auch im Inntal.

Bis zu minus 10 Grad am Freitag



Ein langsames Ende des Schneefalls zeichnet sich für Donnerstag ab. In der oft klaren und windstillen Nacht auf Freitag gehen die Tiefstwerte örtlich auf unter minus 10 Grad zurück, mit Frost muss man aber in allen Landesteilen rechnen.

Hier ein Instagram-Video von der Reuttener Highline 179 von Dienstag:

Kalte Luft vom Nordpol

Verantwortlich für den späten, heftigen Wintereinbruch ist polare Kaltluft, die quasi direkt vom Nordpol nach Mitteleuropa zieht. „Der noch kalte europäische Kontinent verhindert, dass sich die Luft auf ihrem Weg nach Süden trotz der Jahreszeit erwärmen kann", so Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. „Späte, mäßige bis strenge Nachtfröste, Schneefall bis ins Flachland und Temperaturen nur um die minus 10 Grad in 2.000 m sind die Folge."

Schneefall bis in die Niederungen ist im April aber nicht außergewöhnlich, in Wien schneit es im Durchschnitt alle zwei bis drei Jahre, in Innsbruck sogar alle ein bis zwei Jahre. Viel Schnee kann dabei ebenfalls zusammen kommen: So wurden seit 1981 in Mariazell im April schon einmal 75 Zentimeter gemessen, in Bad Goisern 55 Zentimeter und selbst auf der Hohen Warte in Wien kamen schon einmal 18 Zentimeter zusammen. (TT.com)