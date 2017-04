Wien – Im Osten Österreichs liegt im Bergland stellenweise so viel Schnee wie noch nie in der zweiten Aprilhälfte. In Lunz am See waren es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag 86 Zentimeter. Auch der Westen war teils tief verschneit, jedoch weit entfernt von einem Rekord.

Höchste Lawinenwarnstufe

Die größten Schneehöhen kamen in den vergangenen beiden Tagen auf den Bergen der Osthälfte Österreichs zusammen, besonders im Gebiet von den Ybbstaler Alpen bis ins Rax/Schneeberggebiet. Hier schneite es ab einer Seehöhe von 1.000 Metern verbreitet zwischen 70 und 100 Zentimeter, stellenweise sogar bis zu 150 Zentimeter. Die Lawinenwarndienste Steiermark und Niederösterreich gaben für einige Regionen die höchste Lawinenwarnstufe aus.

Die Schneehöhen in der nördlichen Obersteiermark und in Niederösterreich waren zum Teil extrem ungewöhnlich. „In Lunz am See lagen am Donnerstag in der Früh 86 Zentimeter Schnee. Das gab es hier in der zweiten Aprilhälfte seit Messbeginn im Jahr 1896 noch nie. Der Rekord für den gesamten April liegt in Lunz bei 170 Zentimeter am 1. April 1944“, schilderte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik.

29 Zentimeter Schnee in Reutte

In den westlichen Regionen waren die Schneehöhen deutlich von den Rekorden entfernt. Einige Beispiele: In Schröcken in Vorarlberg wurden am Donnerstag 46 Zentimeter Schnee gemessen. Die höchste Schneehöhe in der zweiten Aprilhälfte waren hier 270 Zentimeter am 15. April 1970, der Aprilrekord liegt bei 288 Zentimeter am 3. April 1944. In Reutte waren es am Donnerstag 29 Zentimeter Schnee. Die höchste Schneehöhe in der zweiten Aprilhälfte wurde dort am 15. April 1970 mit 71 Zentimeter gemessen, der Aprilrekord liegt dort bei 113 Zentimeter am 1. April 1944.

Lawinengefahr geht in Tirol nur langsam zurück

Die Lawinengefahr in den Tiroler Tourengebieten geht nur langsam zurück. Am Donnerstag wurde sie von den Experten des Landes gebietsweise immer noch als erheblich, also mit Stufe 3 der fünfteiligen Skala eingestuft. Neuschnee und Triebschnee seien störanfällig und könnten häufig schon durch geringe Zusatzbelastung ausgelöst werden, hieß es.

Dazu reiche schon das Gewicht eines einzelnen Wintersportlers. Gefahrenstellen waren oberhalb von etwa 2.400 Metern in steilen, schattseitigen Hängen, in Kammlagen sowie in eingewehten Rinnen und Mulden aller Expositionen zu finden. Anzahl und Verbreitung der Gefahrenstellen nehme mit der Seehöhe zu.

Tausende Haushalte ohne Strom

Der Wintereinbruch in Niederösterreich hat dazu geführt, dass am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag bis zu 25.000 Haushalte ohne Strom waren. In der Früh sei die Zahl noch knapp über 1.000 gelegen, sagte EVN-Sprecher Stefan Zach. Die Störungstrupps der „Netz NÖ“ seien unter teils schwierigen Bedingungen im Einsatz gewesen. Bäume seien geknickt, Äste abgebrochen und in Freileitungen gestürzt. Auch im Burgenland sind mehrere tausend Haushalte ohne Strom gewesen.

In der Steiermark gab es zahlreiche Feuerwehreinsätze: Während in der Obersteiermark starker Schneefall zu Verkehrsunfällen führte, brachte in Graz sowie im Umland der Sturm Schäden mit sich. In Mariazell schneite es mehr als einen halben Meter. Die Räumfahrzeuge waren besonders im Norden der Steiermark gefordert.

Bis zu minus zehn Grad

Im Laufe des Donnerstags klingt der Schneefall ab, in der Nacht auf Freitag klart der Himmel in ganz Österreich auf. Somit wird es ungewöhnlich kalt, der Freitag beginnt mit Temperaturen zwischen minus sieben und null Grad. In schneebedeckten Tälern, besonders in der Westhälfte Österreichs, sind sogar Frühtemperaturen um minus zehn Grad zu erwarten. Dort könnte es vereinzelt so frostig werden wie noch nie in der zweiten Aprilhälfte.

Der Freitag bringt viel Sonnenschein, am Nachmittag liegen die Temperaturen zwischen sieben und 15 Grad. Am Wochenende wechseln Sonne und Wolken und stellenweise ziehen Regen- oder Schneeschauer durch, vor allem an der Nordseite der Alpen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1.200 Meter. Die Höchsttemperaturen am Wochenende erreichen meist um zehn Grad, in Kärnten und der südlichen Steiermark sind bis zu 18 Grad möglich. (TT.com, APA)