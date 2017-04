Bregenz/Innsbruck – Die Landeswarndienste Tirol und Vorarlberg haben am Samstag in den Bergen zu erhöhter Vorsicht gemahnt. Am Vormittag herrschte oberhalb von 2000 Metern in Vorarlberg und von 2400 Metern in Tirol erhebliche und damit Warnstufe 3 der fünfteiligen Gefahrenskala. Mit zunehmender Wärme und Sonneneinstrahlung nehme die Gefahr am Nachmittag zu, Lawinen könnten gefährlich groß werden, so die Experten.

Nach zum Teil ergiebigem Schneefall in den vergangenen drei Tagen überlagere nun „schöner Pulverschnee eine zum Teil recht störanfällige Schneedecke“, teilte Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol mit. In den Bergen habe man es am Samstag gleich mit mehreren Lawinenproblemen zu tun: Zum einen sei die Verbindung von Neu- und Altschnee überwiegend mäßig. In sehr steilem Gelände könnten Lawinen deshalb bereits durch geringe Belastung ausgelöst und gefährlich groß für Wintersportler werden.

Experten mahnen zur Zurückhaltung

Zum anderen erwartete der Experte aufgrund des Sonnenscheins zahlreiche Lockerschneelawinen aus extrem steilem, besonntem Gelände. Auch Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen seien möglich. „Zusammenfassend ein Tag, an dem man über gutes lawinenkundliches Wissen verfügen und entsprechend zurückhaltend unterwegs sein sollte“, so das Fazit des Experten.

In Vorarlberg werde die Lawinengefahr bereits am Vormittag weiter ansteigen und am Nachmittag verbreitet erheblich sein. Schneebrettlawinen könnten bereits von einzelnen Skifahrern ausgelöst werden, betonte Andreas Pecl vom Lawinenwarndienst Vorarlberg. (APA)