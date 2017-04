Innsbruck – Der richtige Frühling lässt sich auch weiterhin kaum blicken: Nach einem sonnigen Sonntag erreicht am Montag von Westen her bereits die nächste Störungszone Österreich. Dichte Wolken und teils ergiebige Niederschläge sind zu erwarten, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Der Föhn sorgt am Staatsfeiertag am Vormittag in den meisten Teilen Nordtirols noch für trockenes und recht sonniges Wetter, bevor die Wolken ab Mittag häufiger werden. Kräftiger Regen breitet sich vom Außerfern und Vinschgau kommend nach Osten aus und erreicht am späten Nachmittag auch das Unterland und Osttirol. Die Schneefallgrenze sinkt auf gut 1000 Meter, die Höchsttemperaturen liegen vor dem Störungseinfall zwischen 10 und 17 Grad.

Restwolken und teils dichter Nebel der sich abschwächenden Störung sind am Dienstag noch bis in den Vormittag hinein zu erwarten. Tagsüber zeigt sich – abgesehen von ein paar Quellwolken und begleitet von leichtem Föhn – vielfach wieder die Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen entsprechen jenen des Vortags.

Bereits am Mittwoch ziehen von Südwesten her wieder dichte Wolken auf. In ganz Tirol breiten sich tagsüber teils kräftige Regenschauer aus. Auch Gewitter können eingelagert sein. Tageshöchstwerte zwischen 10 und 15 Grad sind zu erwarten.

Auch am Donnerstag ist in Tirol kein beständiges Wetter in Sicht. Es bleibt schaueranfällig und eher kühl. Höchstwerte: 10 bis 14 Grad.

Weiterhin unbeständig ist der Freitag. Am Nachmittag kommt es wieder zu Regenschauern, zwischendurch scheint aber auch länger die Sonne. Die Quecksilbersäule erreicht in etwa die Werte der Tage zuvor. (TT.com)