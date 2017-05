Von Alexandra Plank

Innsbruck – Dieses Wochen­ende heißt es nach den Schwimmsachen krame­n, die viele nach dem Wintereinbruch weit hinten im Schrank verstaut haben. Am Samstag öffneten viele Freibäder, besonders Hartgesottene wie Kufstein oder Imst boten schon fast eine Woche das Vergnügen im kühlen Nass an. Am Samstag geriet der Sprung ins Wasser im Tivol­i zur Mutprobe. Beklatscht wurden die Helden aber nur von einer Handvoll Anwesender.

In Imst ist das Freibad zwar beheizt, dennoch fand sich am Freitag nur ein­e einsame Schwimmerin ein. „Wichtig ist, dass man einen Bademantel mit hat, in den man gleich schlüpfen kann“, erklärte sie uns. In Zirl wählte man diese Woche die sozialen Netzwerke, um die Besucher für die Eröffnung am Samstag zu animieren. Bade­meister „Geggi“ sprang in Baywatch-Manier ins 10 Grad kalte Wasser. Das Video wurde auf Facebook gestellt; wer es teilte, hatte die Chance, eine Saisonkarte zu gewinnen. Nachdem vorher bei fünf Grad Außentemperatur geprobt wurde, sei ihm das Wasser fast warm vorgekommen, witzelte Geggi im TT-Interview. Gestern wagten sich bei wechselhaftem Wetter immerhin drei junge Grazien ins kühle Wasser. Am Abend zur Eröffnung des Cafés wurden viele Gäste erwartet.

Während am Samstag leichter Föhn und bis zu 22 Grad herrschten, ist heute Sonntag schon das nächste Tief in Anmarsch. Regnerisches und kühles Wetter ist die Folge. „Auch zu Wochenbeginn bleibt es unbeständig. Zwar steigen die Temperaturen wieder an, aber mit 15 bis 20 Grad sind sommerliche Werte noch nicht in Sicht“, sagt ZAMG-Meteorologin Stefanie Gruber. Der Badespaß bleibe Hartgesottenen vorbehalten. Der Winter ist vorbei. „Die Eisheiligen gelten etwa vom 11. bis 15. Mai. Ein Blick auf die Wettermodell­e lässt keinen Schluss auf größere Temperaturstürze zu“, so Gruber. Josef Fiegl, Obmann der Tiroler Bäder, amüsiert sich, wenn man ihn zum frühen Start befragt. „Es wäre in Tirol sicher nicht schlecht, wenn die Freibäder Mitte Mai öffnen. Es ist aber so, dass die Vorbereitungen enorm aufwändig sind. Ein Datum wird fixiert und dann eben aufgesperrt.“ Er sei der Überzeugung, dass die Zukunft der Bäder in Tirol in einer Kombi von Indoor und Outdoor liege. Nachdem derartige Angebote sehr kostspielig seie­n, müssten künftig ganze Regionen ein Kombibad anbieten. Ähnlich der „Bürgermeister-­Lifte“seien auch die „Bürgermeister-Bäder“ von gestern. Die Tiroler seien begeisterte Schwimmer. „Wenn man nicht einzelne Sommer anschaut, sondern einen Trend, dann gehen immer mehr Menschen schwimmen.“

Die Thematik sexueller Belästigung in Bädern werde aufgeschaukelt. „Das hat es immer gegeben, das ist kein neues Phänomen, das mit den Flüchtlingen gekommen wäre. Es hängen überall Schilder, die in vielen Sprachen und mit Bildern erklären, wie man sich benimmt“, so Stiegl. Auch das Personal sei sensibilisiert und geschult worden.