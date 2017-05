Innsbruck - Der Muttertagsnachmittag verlief in Teilen Österreichs turbulent: Zahlreiche kräftige Regenschauer und Gewitter gingen nieder, lokal gab es starken Hagel, wolkenbruchartigen Regen und Sturmböen. Laut Ubimet entluden sich österreichweit exakt 16.591 Blitze, die meisten davon in der Steiermark, in Niederösterreich und im Burgenland. Allein im Bezirk Oberpullendorf blitzte es mehr als 2.169 mal, so oft wie in keinem anderen Bezirk.

Die Gewitter brachten neben zahlreichen Blitzentladungen teils massiven Hagel, wolkenbruchartigen Regen und Sturmböen. Im südburgenländischen Minihof-Liebau brachte ein sogenannter Downburst schwere Sturmböen von 95 km/h und binnen weniger Minuten 20 Liter Regen pro Quadratmeter. „Ein Downburst tritt in starken Gewittern immer wieder auf und zeichnet sich durch Sturm oder sogar Orkanböen sowie Wolkenbruch aus", sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Diese Phänomene sind eng begrenzt, können im Extremfall aber massive Schäden anrichten." Am meisten Regen fiel mit 47 Litern im niederösterreichischen Lilienfeld.

Im Kärntner Griffen (Bezirk Völkermarkt) bildete sich eine zentimeterdicke Hagelschicht. Starker Regen überflutete eine Wiese, Schlamm rann in die Keller und Garagen mehrerer Häuser, teilte die Feuerwehr mit.

Ein heftiges Gewitter ging auch über dem Bezirk St. Veit nieder. Laut Polizei schlug ein Blitz in einem steilen Waldstück in Eberstein in einen Baum ein, der Feuer fing. Für die Löscharbeiten waren zwei Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Höchstwerte bis knapp 30 Grad

Am Montag muss man neuerlich mit einigen, teils kräftigen Regenschauern und Gewittern rechnen. Danach stellt sich für ein paar Tage aber ruhiges Hochdruckwetter ein und mit den Temperaturen geht es laut Ubimet steil bergauf.

In Tirol werden am Dienstag schon um die 25 Grad erreicht, sonst bleibt es noch kühler. Am Mittwoch erreichen die höchsten Werte österreichweit schon bis zu 28 Grad und am Donnerstag mit leichter Föhnunterstützung bis zu 29 Grad. Vereinzelt sind vom Tiroler Unterland bis zur Eisenwurzen sogar erstmals in diesem Jahr 30 Grad möglich, sagt Spatzierer. Außerdem gibt es viel Sonnenschein und nur ein paar harmlose Quellwolken, Gewitter bleiben vorerst die Ausnahme. (TT.com)