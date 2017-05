Innsbruck – Hoch „Ursel“ ist es zu verdanken, sollte das Thermometer im Laufe des heutigen Tages die 30-Grad-Marke erreichen. Denn zumindest in Föhnlagen im Unterland könnte das laut Meteorologen passieren – es wäre der erste Hitzetag des heurigen Jahres.

Die Chancen dafür stehen laut Wetterdienst Ubimet heute in den Föhnregionen des Unterlandes besonders gut. Die heißesten Pflaster bundesweit befinden sich demnach im Bereich von Kufstein über Salzburg bis nach Waidhofen an der Ybbs, wie Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer erklärt. „Hier treibt der Südföhn die Temperaturen am weitesten nach oben.“ Aber auch in anderen Regionen Tirols dürften die Temperaturen heute zwischen 24 und 29 Grad liegen.

Wochenende wird wechselhaft und unbeständig

Die Kehrseite der Medaille: Von langer Dauer ist der hochsommerliche Gruß nicht. Gegen Abend hin steigt die Gewittergefahr, außerdem stellt sich von Westen her das Wetter langsam, aber sicher um und am Freitag wird es bereits wieder kühler. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 14 und 25 Grad, in der Nacht auf Samstag dürfte es im Außerfern sogar bis auf 1300 Meter schneien.

Am Wochenende geht es zunächst in ähnlicher Tonart weiter, es bleibt wechselhaft, kühl und regnerisch. Im Laufe des Sonntags klingt der Regen ab und es wird trocken und freundlich. Der Wochenanfang verspricht sommerliches, wenn auch unbeständiges Wetter. (TT, np)