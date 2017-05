Innsbruck – Hoch „Ursel“ bringt mit Föhn und viel Sonnenschein zum ersten Mal im Jahr 2017 einen richtigen Vorgeschmack auf den Sommer nach Tirol – zumindest kurzzeitig. Die Höchstwerte steigen am Mittwoch und Donnerstag verbreitet auf bis zu 29 Grad, stellenweise sind sogar 30 Grad möglich.

„Die heißesten Pflaster befinden sich im Bereich von Kufstein über Salzburg bis nach Waidhofen an der Ybbs“, sagt Ubimet Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Hier treibt der Südföhn die Temperaturen am weitesten nach oben.“ Der erste 30er könnte in diesem Jahr ein paar Tage früher als im Vorjahr fallen, damals wurden am 22. Mai in Salzburg 32,5 Grad erreicht. Am Donnerstagabend kündigen erste Gewitter im Norden Vorarlbergs und Tirols allerdings bereits die Wetterumstellung an.

Kühles Wochenende

Während es in Ostösterreich am Freitag noch ideales Badewetter geben soll, ist es in Tirol mit dem Sommer hingegen wieder vorbei. Die Temperaturen gehen mit Regenschauern und Gewittern im Tagesverlauf deutlich zurück. Meist kommen die Temperaturen nicht mehr über 14 bis 25 Grad hinaus. In der Nacht auf Samstag schaffen es sogar ein paar Schneeflocken im Außerfern bis gegen 1300 Meter.

Deutlich kühler und teils nass verläuft auch das Wochenende: Am Samstag muss man immer wieder mit Regen rechnen. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 15 Grad. Etwas besser und trockener sieht es für den Sonntag aus. (TT.com)