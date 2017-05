Innsbruck – „Richtiges Schlechtwetter bekommen wir diese Woche nicht. Aber ganz stabil schön und frühsommerlich warm wird es erst ab dem Wochenende.“ So sieht die Prognose von meteo expert Werner Troger für die kurze Arbeitswoche aus. Ausgerechnet an Christi Himmelfahrt am Donnerstag wird der – zumindest regional – schlechteste Tag sein.

„Gemischt“ wird das Wetter nach den Prognosen des Osttiroler Meteorologen. Wie der Montag wird sich auch der Dienstag noch eher von der sonnigen Seite zeigen. Doch bilden sich tagsüber vor allem über den Bergen dickere Quellwolken. Aus denen können örtlich schon einige Regentropfen fallen. Mit bis zu 23 Grad ist es angenehm warm.

Mittwoch – und auch am Donnerstag – kühlt es mit nur noch um die 20 Grad ein wenig ab. Und auch die Sonne macht sich hinter den Wolken rarer. „Am schlechtesten dran ist das Unterland: Dort wird es am ehesten regional hin und wieder regnen“, sagt Troger. „Wärmer und sonniger ist es in Süd- und Osttirol.“

Am Freitag verziehen sich die Schauer wieder. Und ab Samstag hält der Frühsommer endlich Einzug in Tirol: Die Sonne strahlt – zumeist ganz ungetrübt – vom Himmel. Das Quecksillber klettert dank eines Hochdruckgebiets, das sich über den Alpen ausbreitet, auf bis zu 25 Grad. (TT.com)