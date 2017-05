Innsbruck – 31 Grad . . . und es wird noch heißer. Ein Wochenende voll Sommer steht vor der Tür. Und Sonnenanbeter müssen dafür nicht einmal in den Süden fahren. Denn sowohl heute, Samstag, als auch morgen und am Montag gibt es in Tirol Sonne pur.

Am Montag sind dabei sogar bis zu 32 Grad möglich. Das freut auch alle Wasserratten – schon gestern waren die heimischen Bäder und Badeseen gut besucht. Auch auf den Bergen wird es am Wochenende sehr warm. Die Gewittergefahr ist zudem nur sehr gering. Optimale Voraussetzungen für eine Grillage am Abend. (TT)