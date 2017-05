Innsbruck – Die schlechte Nachricht gleich zu Beginn: Der morgige Feiertag wird laut dem Wetterdienst Ubimet der kühlste Tag des für viele langen Wochenendes. Entlang der Alpen muss man zunächst zudem verbreitet mit Schauern rechen, tagsüber werden sie aber rasch weniger und klingen oft ab. Einzelne unergiebige Schauer beschränken sich dann etwa auf das Unterland. Die Sonne zeigt sich noch am ehesten in Osttirol.

Wochenende sommerlich

Aber dann: Ab Freitag setzt sich strahlend sonniges Wetter durch. Die Temperaturen steigen in Tirol auf bis zu 27 Grad. Am Wochenende kehrt der Sommer dann richtig zurück, wobei es in Tirol am Sonntag mit bis zu 31 Grad bereits heiß wird. Dazu bleibt es trocken, die Gewittergefahr ist selbst im Bergland gering. Über weite Strecken ist der Himmel sogar wolkenlos.

„Somit gibt es am Wochenende perfektes Bade- und Wanderwetter“, so Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Auf den Bergen ist die Fernsicht ausgezeichnet und auch die Badeseen erwärmen sich mit den Sonnenstrahlen langsam.“ Mit den Temperaturen geht es überall bergauf, am Samstag werden bis zu 29 und am Sonntag 31 Grad erreicht.

In der neuen Woche geht es aus heutiger Sicht mit bis zu 32 Grad hochsommerlich weiter. Im Bergland steigt die Gewittergefahr aber wieder an.

Ideales Frühsommerwetter an der Adria

Wer das verlängerte Wochenende für einen Kurz-Urlaub in Italien nützt: An den Adriastränden gibt es am Donnerstag noch einmal leicht wechselhaftes Wetter mit einem Mix aus Sonnenschein, dichten Wolken und einzelnen, teils gewittrigen Schauern. Dazu weht an der kroatischen Küste mitunter starke Bora. Mit Werten zwischen 19 und 23 Grad ist es aber nicht allzu kalt.

Ab Freitag setzt sich sehr sonniges und warmes Frühsommerwetter durch, an den Küsten ist der Himmel oft sogar wolkenlos. Dazu legen die Temperaturen Tag für Tag zu, nach 20 bis 24 Grad am Freitag werden am Sonntag schon 25 bis 29 Grad erreicht. Die höchsten Temperaturen gibt es dabei an der italienischen Küste. (TT.com)