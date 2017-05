Innsbruck — Ab ins Freibad, an den Badesee oder auf den Berg: Perfektes Bade- und Wanderwetter steht nämlich am Wochenende auf dem Programm. Ein Hochdruckgebiet mit dem Namen „Walrita" sorgt für heiße Tage in Tirol. Spätestens am Sonntag soll die 30-Grad-Marke genackt werden.

„Man darf sich auf viel, viel Sonnenschein freuen. Und nur gelegentlich machen sich ein paar hochliegende Schleierwolken bzw. Quellwolken über den Bergen bemerkbar", erzählt Meteorologe Reinhard Prugger von den meteo experts. Am Samstag werden Höchstwerte um die 29 Grad erwartet, am Sonntag aber soll die Quecksilbersäule auf bis zu 31 Grad klettern.

In der neuen Woche geht es aus heutiger Sicht mit bis zu 32 Grad hochsommerlich weiter, die Gewittergefahr steigt jedoch an. Am Dienstag muss verbreitet mit gewittrigen Schauern rechnen. (TT.com)