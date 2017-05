Wien, Innsbruck - Der Dienstag hat Österreich einen Temperatur-Rekord für den Monat Mai beschert: In der Waldviertler Bezirksstadt Horn wurden nach Angaben von Ubimet und ZAMG 35 Grad gemessen. Der bisherige Höchstwert für einen Mai-Tag betrug 34,9 Grad, gemessen am 28. Mai 2008 in Weyer in Oberösterreich und Graz/Flughafen.

In Horn wurde der bisherige Mai-Hitzrekord vom 1. Mai 2012 gleich um 4,7 Grad übertroffen. In der Stadt wird allerdings erst seit 2007 gemessen, wie die ZAMG anmerkte. In der Wiener Innenstadt wurden 33,4 Grad gemessen. Das ist knapp unter dem Mai-Rekord für die Bundeshauptstadt mit 34,2 Grad, die am 30. Mai 2005 am Donaufeld registriert wurden.

Lienz Tirols Hotspot am Dienstag

Auch in Tirol wurde heute wieder die 30-Grad-Marke überschritten. Die heißesten Pflaster in Tirol waren am Dienstag laut Ubimet Lienz mit 31,1 Grad, Innsbruck mit 30,8 und Imst mit 30,3 Grad.

Heftige Gewitter im Anmarsch

Damit ist der Zenit der ersten Hitzewelle erreicht. Im Bergland gehen bereits erste, kräftige Regenschauer und Gewitter nieder. „Vor kurzem regnete es etwa in Seefeld binnen 30 Minuten 38 Liter pro Quadratmeter, davon allein in 10 Minuten 26 Liter", so Ubimet-Meteorologe Josef Lukas am Dienstag gegen 16.30 Uhr im Gespräch mit TT.com.

Unwetterwarnungen gibt es laut dem Life Radio-Wetterservice für das Außerfern, Kaunertal, Pitztal, Ötztal, Innsbruck, Schwaz und auch Wörgl.

Am Abend und in der kommenden Nacht geht es gewittrig weiter, auch Unwetter mit Wolkenbruch, Hagel und Sturmböen sind möglich. Schwül und gewittrig bleibt es auch die kommenden Tage, punktuell sind nach wie vor Unwetter nicht ausgeschlossen. Mit maximal 21 bis 31 Grad ist es laut Ubimet zwar eine Spür „kühler", aber drückend schwül. (TT.com)