Wien, Innsbruck - Der Dienstag hat Österreich einen Temperatur-Rekord für den Monat Mai beschert: In der Waldviertler Bezirksstadt Horn wurden nach Angaben von Ubimet und ZAMG 35 Grad gemessen. Der bisherige Höchstwert für einen Mai-Tag betrug 34,9 Grad, gemessen am 28. Mai 2008 in Weyer in Oberösterreich und Graz/Flughafen.

In Horn wurde der bisherige Mai-Hitzrekord vom 1. Mai 2012 gleich um 4,7 Grad übertroffen. In der Stadt wird allerdings erst seit 2007 gemessen, wie die ZAMG anmerkte. In der Wiener Innenstadt wurden 33,4 Grad gemessen. Das ist knapp unter dem Mai-Rekord für die Bundeshauptstadt mit 34,2 Grad, die am 30. Mai 2005 am Donaufeld registriert wurden.

Lienz Tirols Hotspot am Dienstag

Auch in Tirol wurde heute wieder die 30-Grad-Marke überschritten. Die heißesten Pflaster in Tirol waren am Dienstag laut Ubimet Lienz mit 31,1 Grad, Innsbruck mit 30,8 und Imst mit 30,3 Grad.

Heftige Gewitter und Blitzfeuerwerk

Damit ist der Zenit der ersten Hitzewelle erreicht. Im Bergland gingen am Nachmittag erste, kräftige Regenschauer und Gewitter nieder. In Seefeld regnete binnen 30 Minuten 38 Liter pro Quadratmeter, davon allein in 10 Minuten 26 Liter", so Ubimet-Meteorologe Josef Lukas am Dienstag gegen 16.30 Uhr im Gespräch mit TT.com.

Unwetterwarnungen gab es auch für das Außerfern, Kaunertal, Pitztal, Ötztal, Innsbruck, Schwaz und auch Wörgl.

Österreichweit wurden laut Ubimet exakt 45.990 Blitzentladungen registriert, davon 19.155 in Oberösterreich, 11.186 in Salzburg und 11.709 Blitze in Tirol. Der blitzreichste Bezirk war Gmunden mit 5900, gefolgt von Vöcklabruck mit 5617 und Hallein mit 4573 Blitzen. Bezogen auf die Blitzdichte führt mit 7,89 Blitzen pro Quadratkilometer die Stadt Salzburg die Statistik an.

Waldbrände in Jenbach und Erpfendorf

In Jenbach kam es gegen 16.30 Uhr vermutlich durch einen Blitzschlag zu einem Waldbrand. Dieser breitete sich auf eine Fläche von rund 300 Quadratmetern aus. Die Feuerwehren Jenbach, Stans, Schwaz und Wiesing waren mit 50 Mann im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Bergrettung, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Auch in Erpfendorf kam es vermutlich durch einen Blitzschlag zu einem Waldbrand. Gegen 19 Uhr fing es im unwegsamen Gelände etwa 500 Meter unterhalb des Hefferthorns zu brennen an. Die Feuerwehren Erpfendorf, Kössen, Kirchberg und Brixen im Thale waren mit 55 Mann im Einsatz, unterstützt wurden sie vom Feuerwehr-Flugdienst des Bezirkes Kitzbühel. Gegen 21.20 Uhr konnte der Brand gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

Unwettergefahr dauert an

In den kommenden Tagen bleibt die Luft speziell im Bergland drückend schwül, warm und feucht. Damit muss man speziell ab den Mittagsstunden recht verbreitet mit teils heftigen Schauern und Gewittern rechnen. Dabei besteht nach wie vor die Gefahr von enormen Regenmengen in kurzer Zeit, wodurch es zu kleinräumigen Überflutungen und Vermurungen kommen kann. Lokal kann auch kleinkörniger Hagel dabei sein. In den Regionen entlang und nördlich der Donau sowie im östlichen Flachland geht die Schauer- und Gewitterneigung hingegen vorübergehend zurück.

Die Temperaturen bleiben aber, passend zum meteorologischen Sommerbeginn am 1. Juni, auf sommerlichem Niveau. Meist erreichen die Höchstwerte 21 bis 31 Grad, am Samstag sind sogar wieder Spitzenwerte von bis zu 34 Grad möglich.