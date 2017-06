Von Claudia Funder

Nußdorf-Debant – Die Wetterstationen in Osttirol liefern schon seit vielen Jahren Daten automatisch an die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Etliches an mühsamer Mess­arbeit vergangener Tage ist damit Geschichte. Vollständig verdrängen konnte die moderne Technik den Menschen in diesem Bereich aber nicht. „Das Auge und die Erfahrung sind nicht ersetzbar“, erklärt es Gertraud Oberbichler.

Vor knapp 15 Jahren entdeckte sie einen Aufruf in der Tiroler Tageszeitung: Es wurde ein ehrenamtlicher Wetterbeobachter gesucht. Nach einem Telefonat ging alles ganz schnell. „Ich wurde von einem Tag auf den anderen eingeschult“, erzählt die 66-Jährige, die seit 13 Jahren Vizebürgermeisterin in Nußdorf-Debant ist. „Seitdem geht, sobald ich das Haus verlasse, der erste Blick in den Himmel“, sagt sie lachend und meint damit auch jene Schritte vor die Tür abseits der freiwilligen Pflicht.

Dreimal täglich zu fix definierten Uhrzeiten nimmt Gertraud Oberbichler das Geschehen über dem Talboden genau ins Visier, trägt ihre Beobachtungen per Hand akribisch in das Klimatagebuch ein. Schlüsselziffern landen auf dem Papier, Kürzel und unzählige Symbole, die für den Laie­n eher wie undefinierbare Hiero­glyphen anmuten.

Bewölkung, Sichtweite in Kilometern, Niederschlag – es braucht schon Routine, um all diese Parameter entsprechend einzustufen zu können. Und das richtige G’spür. Gertraud Oberbichler verfügt über beides. Die Verbundenheit mit der Natur, die sie liebt, zeichnet sie schon lange aus. Aufgewachsen ist sie bei Bauern, sie geht bis heute mit offenen Augen durchs Leben. Und die Nußdorferin bringt eine Eigenschaft mit, die für dieses Ehrenamt wohl unabdingbar ist: Verlässlichkeit. In aller Früh, nach Mittag und abends geht es täglich ins Freie – egal, ob die Sonne lacht, es stürmt oder schneit.

Wenn sich Gertraud Oberbichler prüfend in die Natur vor ihrem exponiert gelegenen Haus mit Traumaussicht aufmacht, blickt sie aber nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. „Ich sehe mir auch den Erdbodenzustand an“, erzählt sie. Trocken, feucht oder nass – wieder landen Ziffern im grünen Büchlein. Vermerkt wird auch der abgesetzte Niederschlag wie Tau im Sommer und Reif im Winter. Erscheinungen wie etwa Gewitter, Wetterleuchten, Dunst oder Nebel werden ebenso festgehalten. Im Winter geht es zusätzlich ans Schneehöhenmessen.

Ist alles händisch notiert, werden die Daten per Computer an die ZAMG in Klagenfurt geschickt. Zudem kommt täglich in der Früh und zu Mittag ein Anruf aus Innsbruck, auch dorthin liefert Gertraud Oberbichler ihre Beobachtungen. „Seit mein Mann verstorben ist, ist dies mein erstes Gespräch am Morgen“, freut sie sich über den Kontakt.

Eine Neuerung ist, dass nun jährlich ein phänologischer Auswertungsbogen abzugeben ist. Erfasst wird eine Vielzahl an Daten über Zeitpunkte von Entwicklungsphasen in der Natur: etwa die erste Blüte von Obstbäumen, der erste Ruf des Kuckucks oder der erste Reinigungsflug der Bienen. Eine spannende Aufgabe, die Gertraud Oberbichler sichtlich ebenso fasziniert wie die tierischen „Wetterpropheten“ in ihrem Garten: „Wenn Schlechtwetter im Anzug ist, strömen die Bienen im Sommer zurück in den Bienenstock. Und die Hühner sind ganz lange im Freien, wenn am nächsten Tag schlechtes Wetter kommt. Wird es schön, sind sie hingegen bereits um 17 Uhr im Stall.“

Aber, wie gesagt: Der tägliche Blick des Menschen nach oben ist nicht ersetzbar.