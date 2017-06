Innsbruck — Die seit Tagen andauernde Hitzewelle steuert ihrem vorläufigen Höhepunkt entgegen. Mit 35, 6 Grad waren Innsbruck (Messtsation Uni) und Zirl am Donnerstag Tirols Hitzepole. Damit lagen sie nur knapp hinter dem österreichweiten Spitzenreiter Krems (NÖ) mit 35,8 Grad. Auch das Oberland war wieder ein Hotspot: In Landeck wurden etwa 34,7 Grad gemessen, in Haiming 34,6.

Nach Angaben des Wetterdienstes Ubimet steigen die Temperaturen am Freitag und am Samstag wieder auf bis zu 35 Grad. Eine Gewitterfront sorgt am Sonntag im ganzen Land für eine vorübergehende Abkühlung und bringt in den von Trockenheit geprägten Regionen den lang ersehnten Regen. Die neue Woche startet zwar noch einmal heiß, ab Mittwoch gehen die Temperaturen dann aber nachhaltig auf durchschnittliche Sommerwerte zurück.

Der Freitag startet teilweise mit nächtlichen Schauer- und Gewitterresten, in erster Linie nördlich des Inntals und im Unterland. Bald wird es hier jedoch wieder überwiegend sonnig. „Mit der kräftigen Junisonne muss man ab etwa Mittag aber speziell im Bergland wieder mit ein paar, teils heftigen Hitzegewittern rechnen", so Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer.

Nach Hitze am Samstag kommt Gewitterfront

Wenig Wetteränderung bringt der Samstag. Bei meist sonnigen Bedingungen wird es sogar noch eine Spur heißer, Spitzenwerte von bis zu 36 Grad sind möglich - vor allem in Ostösterreich. „Der Samstag könnte der bislang heißeste Tag des Jahres werden", prognostiziert der Experte.

In der Nacht auf Sonntag erreicht schließlich eine Gewitterfront von Westen her Österreich, diese erfasst am Sonntag nach und nach alle Landesteile. Vor den Gewittern werden noch einmal 31 Grad erreicht, im Westen kühlt es dagegen bereits auf 20 bis 25 Grad ab.

In Tirol landesweit Waldbrand-Verordnungen



Wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze werden in Tirol landesweit Waldbrandverordnungen erlassen. Demnach sind das Entzünden von offenem Feuer sowie das Rauchen im Wald und in waldnahen Gebieten in ganz Tirol verboten, teilte das Land am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Bezirkshauptmannschaften würden damit einer Empfehlung der Landesforstdirektion folgen.

In den Bezirken Kufstein, Reutte und Innsbruck-Land seien die Verordnung in Vorbereitung, hieß es. In den Bezirken Landeck, Imst, Schwaz, Kitzbühel und Lienz wurden sie bereits erlassen. "Die Situation in Osttirol ist besonders prekär. Aber auch in Nordtirol gilt erhöhte Vorsicht im Wald", meinte Landesforstdirektor Josef Fuchs.

Bundesheer-Hubschrauber angefordert



Um für alle Fälle gerüstet zu sein, sei zudem die Einrichtung einer Einsatzbereitschaft von zwei Hubschraubern des Bundesheeres samt Besatzung angefordert worden. Ein Hubschrauber soll in der Haspingerkaserne in Lienz stationiert werden, der zweite in der Frundsbergkaserne in Schwaz. Die beiden Helikopter sollen vorerst bis Dienstag kommender Woche in Tirol bleiben.

Keine Einschränkungen soll es für die Herz-Jesu- und Sonnwend-Feuer am Wochenende geben, da die Brauchtumsfeuer weitab vom Wald auf den Bergen angezündet werden. Das Land forderte trotzdem zum vorsichtigen Hantieren und vollkommenen Ablöschen der Bergfeuer auf.

Hitze und Gewitter auch am Donauinselfest

Abwechslungsreich wird es auch beim anstehenden Donauinselfest in Wien. Am Freitag und am Samstag ist die brütende Hitze noch das alles bestimmende Thema beim weltweit größten Freiluft-Musikfestival. „Bei Sonnenschein und Höchstwerten von rund 35 Grad ist neben einem ausreichenden Sonnenschutz vor allem die Flüssigkeitszufuhr enorm wichtig", sagt Ubimet-Meteorologe Spatzierer. „Mehrere Liter Wasser sind notwendig, um einer Dehydrierung vorzubeugen". Zum Finale am Sonntag sollte dann der Blick stets Richtung Himmel gerichtet werden, ab dem späten Vormittag steigt von Westen her nämlich das Gewitterrisiko stark an.

Noch einmal 33 Grad am Dienstag

Ein erster Trend für die neue Woche zeigt noch einmal ein Aufbäumen der Hitze am Montag und Dienstag, auf bis zu 33 Grad klettern die Temperaturen. Ab Mittwoch setzt sich von Westen her aller Voraussicht nach dann aber allmählich kühlere Meeresluft durch, die 30-Grad-Marke bleibt nach derzeitigem Stand in den letzten beiden Junitagen unerreicht. (TT.com)