Innsbruck - Mit einer positiven Abweichung von rund 3,3 Grad zum langjährigen Mittel geht der Juni 2017 aus heutiger Sicht als zweitwärmster nach 2003 in die österreichische Messgeschichte ein. Dabei stellte sich ab der Monatsmitte die erste markante Hitzewelle des noch jungen Sommers ein, mancherorts wurde nach Angaben des Wetterdienstes Ubimet das Jahressoll an heißen Tagen bereits erreicht.

Zudem schien die Sonne im gesamten Land deutlich länger als im Durchschnitt. Beim Niederschlag gibt es einen großen Unterschied zwischen einem anhaltend viel zu trockenen Norden und Nordosten sowie örtlich überdurchschnittlich nassen Bedingungen, bedingt durch die zahlreichen kräftigen Gewitter.

Extremwerte Juni 2017 österreichweit Höchste Temperatur: 35,8 Grad, Krems (NÖ) (22.)

35,8 Grad, Krems (NÖ) (22.) Tiefste Temperatur: -1,4 Grad, St. Leonhard / Pitztal (T) (8.)

-1,4 Grad, St. Leonhard / Pitztal (T) (8.) Nassester Ort: 188 Liter pro Quadratmeter, Arriach (K)

188 Liter pro Quadratmeter, Arriach (K) Trockenster Ort: 9 Liter pro Quadratmeter, Retz (NÖ),

9 Liter pro Quadratmeter, Retz (NÖ), Höchste Windgeschwindigkeit: 133 km/h, Zeltweg (ST)

133 km/h, Zeltweg (ST) Höchste Anzahl der Sonnenstunden: 315 Stunden, Irnfritz (NÖ)

Markant im zu Ende gehenden Juni waren die durchwegs hohen Temperaturen, inklusive einer ersten markanten Hitzewelle. „So verwundert es kaum, dass der Juni 2017 österreichweit gegenüber dem langjährigen Mittel von 1981 bis 2010 um 3,3 Grad zu warm ausfällt", so Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. „Dabei muss sich der heurige Juni wohl nur jenem von 2003 geschlagen geben, dieser steht mit einer Abweichung von +4,1 Grad alleine auf weiter Flur."

Ungewöhnlich lange Hitzewelle

Seit dem 19. des Monats wurde die 30-Grad-Marke in Österreich jeden Tag übertroffen. Rechnet man den heutigen Tag noch mit dazu, ergibt dies eine für Juni ungewöhnlich lange Hitzewelle von 10 Tagen. Die meisten dieser heißen Tage mit Höchstwerten über 30 Grad hat Andau zu bieten, nämlich 14. Doch auch im Inntal wurden rund 10 heiße Tage registriert. In Landeck beispielsweise ist mit 11 Tagen über 30 Grad das Soll eines ganzen Jahres somit bereits erreicht — und das noch vor dem Beginn des eigentlichen Hochsommers.

Der heißeste Tag des Monats und zugleich des bisherigen Jahres war der 22. Juni. Auf bis zu 35,8 Grad stiegen die Temperaturen einen Tag nach dem astronomischen Sommerbeginn. Spitzenreiter war dabei Krems in der Wachau, dicht gefolgt von den Stationen Innsbruck-Universität und Andau mit je 35,6 Grad.

Extremwerte Juni 2017 Tirol Höchste Temperatur: 35,6 Grad, Innsbruck-Uni (22.)

35,6 Grad, Innsbruck-Uni (22.) Tiefste Temperatur: -1,4 Grad, St. Leonhard / Pitztal (8.)

-1,4 Grad, St. Leonhard / Pitztal (8.) Nassester Ort: 140 Liter pro Quadratmeter, Tannheim

140 Liter pro Quadratmeter, Tannheim Trockenster Ort: 48 Liter pro Quadratmeter, Flirsch

48 Liter pro Quadratmeter, Flirsch Höchste Anzahl der Sonnenstunden: 249 Stunden, Rinn

In der Folgenacht wurde doch etwas unerwartet ein neuer Rekord aufgestellt. In weiten Teilen Vorarlbergs sanken die Temperaturen nicht unter 20 Grad, in der Meteorologie spricht man dann von einer Tropennacht. „Tropennächte sind im westlichsten unserer Bundesländer ohnehin schon ein seltenes Phänomen", weiß Spatzierer. „Diese Nacht war mit einem Tiefstwert von 24,7 Grad in Bregenz aber sogar die wärmste der Vorarlberger Messgeschichte."

Oftmals zu trocken

Im Großteil Österreichs fiel der Juni zu trocken aus. Besonders groß ist das Niederschlagsdefizit in Ober- und Niederösterreich sowie im Nordburgenland, verbreitet fehlen hier 50 bis 60 % auf eine ausgeglichene Bilanz. In Retz sind sogar nur 15 Prozent des sonst üblichen Juniregens, in Krems gut 20 Prozent gefallen. Typisch für den Juni sind die zahlreichen Gewitter, die auch heuer zumindest örtlich für einen deutlich zu nassen Monat sorgten.

Exemplarisch hierfür sei Bruck an der Mur genannt, dort regnete es um 20 Prozent mehr als in einem durchschnittlichen Juni. Alleine am gestrigen Dienstag prasselten bei einem Gewitter in kürzester Zeit 43 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. (TT.com)

