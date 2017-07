Innsbruck – Eine Woche nach Ostösterreich starten am Freitag nun auch die Schüler in Tirol in die Sommerferien. Das Wetter könnte dazu für alle Sonnenliebhaber laut dem Wetterdienst Ubimet kaum besser sein. Die Hitzewelle steigert sich sogar noch: Schon der Zeugnistag bringt nahezu perfektes Badewetter und bis zum Sonntag klettern die Temperaturen zum Teil sogar auf bis zu 35 Grad.

Den Himmel sollte man allerdings im Auge behalten: Speziell an den Nachmittagen können mitunter heftige Regenschauer und Gewitter niedergehen. Mit bis zu 37 Grad im Osten und Südosten startet die Woche noch heißer, danach deutet sich zwar kühleres, aber weiterhin sommerliches Wetter an.

Der Zeugnistag beginnt in Tirol strahlend sonnig, Nebel hält sich kaum. Tagsüber entstehen im Berg- und Hügelland allerdings verbreitet Quellwolken sowie einige Regenschauer und Gewitter. Diese können heftig werden mit Starkregen, Sturmböen und Hagel und auch ins Flachland ziehen. Dazu weht teils lebhafter Westwind und die Temperaturen erreichen 25 bis 33 Grad.

Große Hitze am Wochenende

Der Samstag beginnt vom Unterland ostwärts zum Teil mit dichten Wolken, sonst scheint neuerlich von der Früh weg die Sonne. Tagsüber werden die Quellwolken generell wieder mehr und am Nachmittag muss man neuerlich mit ein paar Regenschauern und Gewittern rechnen. Mit 26 bis 34 Grad wird es noch heißer.

Große Hitze und Föhn an der Alpennordseite bringt der Sonntag. Mit bis zu 35 Grad wird es extrem heiß. Wieder sind nachmittags teils heftige Gewitter möglich.

Neue Woche beginnt gewittrig

Zunehmend gewittrig beginnt laut den Meteorologen aus heutiger Sicht die neue Woche, und dazu kühlt es von Westen her allmählich ab. Am Montag sind vom Weinviertel bis in die südliche Steiermark mitunter aber sogar bis zu 37 Grad möglich. (TT.com)