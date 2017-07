Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Die Wetteraussichten für die kommende Woche kommen für die sonnenhungrigen Tiroler und Urlauber gerade richtig. Nach relativ kühlen und durchwachsenen Tagen „rechnen wir mit einer Hitzewelle. Die Temperaturen steigen über 30 Grad“, prognostiziert Josef Lang von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) in Tirol.

Mit der Rückkehr des Sommers steigt aber auch das Risiko der klassischen Sommerphänomen­e „wie Gewitter, lokale Stark­regen und daraus resultierend eventuelle Hang­rutschungen oder Muren“, sagt Lang.

Besonders gefährlich wird es dann, wenn ein Gewitterregen „stationär hängen bleibt, wie es 2015 und 2016 im Sellrain der Fall war und zu starken Vermurungen geführt hat“, erklärt Landesgeologe Gunther Heißel. Muren können laut Heißel aber auch dann ausgelöst werden, „wenn es in hochalpinen Lagen Starkregen gibt und das Niederschlagswasser in großen Mengen über die Felswände rasch abfließt und anschließend in die darunter lagernden Schuttreißen gelangt. Vor allem bei Schuttreißen der Kalkalpen können so teils große Muren entstehen, wie das Anfang Juni in Nassereith der Fall war.“ Weil das Halltal heuer von einem richtigen Starkregen wie vor einigen Jahren bisher verschont blieb, wird sich erst zeigen, ob wirklich keine Vermurungen mehr zu befürchten sind. „Die Gefahr einer Mure über die Bettelwurf­reiße sollte durch den neuen Ablenkdamm gebannt sein. Noch hat sie aber ihre Feuertaufe schwerster Gewitter wohl nicht erlebt“, so Heißel.

Vorsicht heißt es aber auch für Wanderer, wenn die Gewitteranfälligkeit steigt. „Wenn wir an letztes Jahr denken, gab es bis Mitte September schwere Gewitter. Wir sind also erst am Beginn der Gewittersaison“, rät Heißel zur Vorsicht. Es besteht nicht nur die Gefahr, selbst vom Blitz getroffen zu werden. Schlägt ein Blitz z. B. in einen Felsen ein, „können Felsstücke gelockert werden und es droht Steinschlag oder ein Blocksturz“. Weil Gewitter häufig mit starkem Wind einhergehen, kann es zudem passieren, „dass Felsen rausgesprengt werden, an denen sich Bäume mit ihren Wurzeln festgehalten haben. Fährt der Wind hinein, wird der Baum kräftig bewegt und durch die Hebelwirkung wird der Fels ,rauskatapultiert‘ und kann dann durchaus mit einer Geschwindigkeit von bis zu ca. 60 km/h und mehr abstürzen“, so Heißel.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Blocksturz ist im Sommer nicht so hoch, „weil die klassischen Zeiten eher Frühjahr und Herbst, die so genannten Frost-Tauwechselzeiten, sind, wenn die Temperaturen um den Gefrierpunkt schwanken. Aber wie man sieht, können auch die großen sommerlichen Temperaturschwankungen Felsabbrüche bewirken. Derartiges ist leider nie auszuschließen“, sagt Heißel. Wie berichtet, sind vergangene Woche zwei Wanderer im Ötztal durch einen Blocksturz gestorben. Auf der Reschenstraße wurde ein Autofahrer von herabstürzenden Felsblöcken im Fahrzeug eingeklemmt und konnte nicht mehr gerettet werden.

Bei Tirols Landwirten ist es vor allem der Hagel, der Sorge bereitet. Die schweren Unwetter mit Hagel und einem Tornado haben am Montag laut Österreichischer Hagelversicherung in Ostösterreich Schäden in Höhe von 15 Millionen Euro in der Landwirtschaft verursacht. Relativ glimpflich kamen bisher Tirols Bauern davon. „Montagabend gab es Hagel in den Gemeinden Flaurling, Hatting und Polling. Der Schaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro in den Gemüsekulturen“, sagt Norbert Jordan, Landesleiter der Hagelversicherung in Tirol. „Bisher sind die Gemüsefelder zum Glück von extremen Niederschlägen oder großflächigem Hagel verschont geblieben. Daher können die Gemüsebauern halbwegs zufrieden mit dem diesjährigen Witterungsverlauf sein. Die Angst vor Unwettern und Hagel bleibt angesichts der Wetterlage aber bestehen“, so Alfred Unmann, Referent für Gemüsebau in der Tiroler Landwirtschaftskammer.

Welche Schäden Spätfrost und Dürre angerichtet haben, mit denen Tirols Bauern heuer schon zu kämpfen hatten, kann noch nicht in Zahlen gefasst werden. „Der Spätfrost hat vereinzelt Ausfälle bei empfindlichen Kulturen wie Gurken und Zucchini verursacht. Auch bei Blattgemüse gab es Schäden und Qualitätseinbußen. Insgesamt waren die Auswirkungen gering, viele Kulturen waren zu dieser Zeit mit Vlies geschützt.“ Anders bei den Obstbauern: „Im Frühjahr gab es durch den Frost massive Schäden, vor allem im Steinobstbereich. Trotz einiger Hagelschäden ist das restliche Jahr aber im Vergleich zu den anderen Bundesländern relativ gut verlaufen. Jetzt stehen Steinobst und Beeren voll in Ernte, die Qualität ist sehr gut, allerdings gibt es Einbußen bei der Menge. Auch im Apfelbereich wird es heuer Mengeneinbußen geben, allerdings sollte auch hier die Qualität gut sein“, so Klemens Böck, Obstbaufachberater in der Tiroler Landwirtschaftskammer.