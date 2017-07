Innsbruck - Die kommenden Tage werden wieder sehr heiß, teils drückend schwül und gewittrig. Den Auftakt zu dieser gewittrigen Wetterphase bildete bereits der Dienstag: Von Vorarlberg bis in die westliche Obersteiermark gingen zahlreiche und mitunter kräftige Gewitter nieder. Laut dem Wetterdienst Ubimet blitzte es dabei insgesamt 40.897 mal, davon 18.051 mal in Tirol, dem blitzreichsten Bundesland. In Mayrhofen und in Innsbruck wurden gestern insgesamt vier Personen von Blitzschlägen überrascht und verletzt. Siehe: "Vom Blitz getroffen: Kletterer und Bergbahnmitarbeiter verletzt"

Innsbruck-Land führt Blitz-Ranking an

Auf Bezirksebene war mit 5.406 Entladungen der Bezirk Innsbruck-Land am blitzreichsten, gefolgt vom Kärntner Bezirk Spittal an der Drau mit 4.776 Blitzen und dem Salzburger Zell am See mit 4.747 Blitzen. Die größte Blitzdichte gab es im Bezirk Bregenz mit 4,96 Blitzen pro Quadratkilometer, vor Dornbirn mit 3,02 Blitzen pro Quadratkilometer. Der blitzreichste Ort war hingegen Neustift im Stubaital mit 1.331 Blitzen, am relativ öftesten blitzte es mit 27,19 Entladungen pro Quadratkilometer in der Vorarlberger Gemeinde Riefensberg. Der stärkste Blitz entlud sich mit 182.000 Ampere im Kärntner Millstatt.

Anzahl und Blitzdichte nach Bundesland am 18. Juli 2017 Tirol 18.051 - 1,43 Blitze/ km²

Salzburg 8.821 - 1,23 Blitze /km²

Vorarlberg 6.204 - 2,38 Blitze/ km²

Kärnten 4.814 - 0,50 Blitze/ km²

Steiermark 2.139 - 0,13 Blitze/ km²

Oberösterreich 866 - 0,07 Blitze/ km²

Die Gewitter brachten zudem teils große Regenmengen in kurzer Zeit: In Strengen am Arlberg schüttete es 42 Liter pro Quadratmeter, in Warth am Arlberg 41 Liter und im Osttiroler Kals am Großglockner 26 Liter pro Quadratmeter. Stellenweise war auch Hagel dabei. Noch keine Gewitter gab es in den östlichen Landesteilen.

Heiß, schwül und Unwettergefahr

In den kommenden Tagen geht es heiß, gewittrig und oft drückend schwül weiter. Die Temperaturen liegen meist bei 25 bis 34 Grad, am Donnerstag sind im Osten und Südosten sogar um oder knapp über 35 Grad möglich. Die Nächte verlaufen ebenfalls sehr warm, die Temperaturen sinken oft nicht mehr unter 20 Grad. Außerdem gibt es vor allem tagsüber zahlreiche Regenschauer und Gewitter, die mit Starkregen, kleinem Hagel und lokalen Sturmböen einhergehen können. Dabei besteht Unwettergefahr. (TT.com)