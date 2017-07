Innsbruck, Landeck – Starkregen, Hagel und Überschwemmungen: In Teilen Tirols - vor allem im Unterland - sind am Donnerstagnachmittag heftige Gewitter niedergegangen. Im Brixental und Pillerseetal mussten die Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Keller und Straßen wurden überflutet. Am Campingplatz Hochfilzen hieß es ebenso „Land Unter“.

Am Mittwochabend waren noch die Bezirke Landeck und Reutte am stärksten betroffen. Aufgrund des starken Regens wurde die Kaunertaler Landesstraße (L18) von einer Mure auf einer Länge von rund 20 Metern bis zu einem Meter hoch verschüttet. Personen oder Fahrzeuge kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Die Landesstraße musste für den Verkehr gesperrt werden. Nach einem Blitzeinschlag kam es in Landeck und Zams gegen 21.40 Uhr zu einem Stromausfall. Laut Meldung der Tinetz waren zwei Trafostationen unversorgt. Gegen 23 Uhr lief der Strom dann wieder.

Mehr als 40.000 Blitze am Mittwoch

Insgesamt entluden sich österreichweit am Mittwoch laut Wetterdeinst Ubimet exakt 40.719 Blitze. In Tirol wurden dabei 5.230 gezählt. Am Freitag und am Wochenende ändert sich wenig: Die Temperaturen bleiben hochsommerlich und man muss weiterhin mit zahlreichen Regenschauern und Gewittern rechnen. Zum Teil besteht weiterhin Unwettergefahr.

Die kommenden Tage bringen wenig Wetteränderung: Am Freitag entstehen nach freundlichem Beginn rasch neue Regenschauer und Gewitter, die heftig werden können. Mit 25 bis 32 Grad wird es zwar weniger warm, aber sehr schwül.

Sommerlich, aber gewittrig

Am Wochenende geht es gewittrig weiter, dazu ist es zum Teil drückend schwül. Sowohl am Samstag und am Sonntag gehen zahlreiche Regenschauer und Gewitter nieder, die gebietsweise unwetterartige Ausmaße annehmen können. Dabei sind extremer Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Die Sonne zeigt sich im Bergland meist nur vorübergehend.

Am Montag geht es unbeständig und schwül weiter, vor allem im Bergland kann es auch länger, gewittrig durchsetzt und sehr stark regnen. Mit 20 bis 30 Grad ist es noch einmal drückend schwül. Deutlich kühler verläuft dann der Dienstag, Regenschauer und Gewitter werden deutlich seltener und schwächer.

Vorsicht bei Bergtouren und im Freibad

Vorsichtig sein sollte man jedenfalls bei einer Bergtour: „Aufgrund der sehr großen Gewittergefahr sollte man auf längere Touren verzichten und wenn möglich in der Nähe von Schutzhütten bleiben“, sagt Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. Im Freibad oder am See gilt zudem, dass man, sobald ein Gewitter aufzieht das Wasser sofort verlassen soll. „Wasser ist ein sehr guter elektrischer Leiter, da kann schon ein Blitzeinschlag in der Nähe sehr gefährlich werden.“ Den besten Schutz findet man vor Blitzen jedenfalls in Gebäuden, keinesfalls sollte man unter Bäumen Schutz suchen. (TT.com)