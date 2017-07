Innsbruck — Die große Hitze ist vorerst vorbei. Mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern gehen die Temperaturen deutlich zurück und kommen bis zur Wochenmitte nicht mehr über 11 bis 24 Grad hinaus. Im Bergland zeichnen sich zudem laut dem Wetterdienst Ubimet teils große Regenmengen ab, stellenweise sind bis Dienstag in Summe mehr als 90 Liter pro Quadratmeter möglich. Damit kann es gebietsweise zu Überflutungen und Muren kommen. In der Nacht auf Dienstag beruhigt sich das Wetter überall.

Aber schon in der Nacht auf Mittwoch beginnt es neuerlich verbreitet und stark zu regnen. In den Nordstaulagen zeichnen sich bis Mittwoch weitere 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter ab. Die Schneefallgrenze sinkt im Bereich der Arlbergs bis gegen 2000 Meter. Die Temperaturen gehen zudem zurück, mehr als 11 bis 24 Grad sind bis inklusive Mittwoch nicht mehr zu erwarten.

Zum kommenden Wochenende hin bleibt es vorerst zwar unbeständig, allerdings geht es mit den Temperaturen deutlich bergauf. Am Wochenende könnte sogar die vierte Hitzewelle dieses Sommers starten.

57.954 Blitze am Wochenende

Am vergangenen Wochenende gab es wieder zahlreiche Gewitter, die vor allem am Sonntag gebietsweise sehr heftig ausgefallen sind. So wurden aus dem Großraum Zell am See in Salzburg, Hagelschloßen in der Größe von Tennisbällen gemeldet. Außerdem kamen punktuell enorme Regenmengen in kurzer Zeit zusammen, die zu Überflutungen und Murenabgängen führten. Österreichweit blitzte es 57.954 mal, davon 20.465 mal am Samstag und 37.489 mal am Sonntag. In Tirol wurden am Wochenende 11.673 Blitze gezählt. (TT.com)