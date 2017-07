Höfen – Die Erinnerung an das 2005er-Hochwasser sitzt tief. Behörden und Anrainer hatten den Lech in den vergangenen Tagen des dauernden Starkregens nicht mehr aus den Augen gelassen. Der Fluss stieg auch kräftig an, beließ es aber dabei, an der fünfjährlichen Hochwassermarke zu kratzen. Dem Außerferner Wasserbau-Chef Wolfgang Klien sind keine gröberen Schäden, außer ein paar mit Grundwasser genässte Keller, bekannt. „In Höfen wurde vorsichtshalber der Kran an der Wehrbaustelle abgebaut. Es gab Befürchtungen, dass er in den Lech stürzen hätte können.“ Und dort, wo beim Lifeprojekt der Fluss gerade rückgebaut wird, sei das Ufer auf 80 Metern Länge nicht befestigt gewesen. Der Lech sei aber innerhalb seiner Schranken geblieben. (hm)