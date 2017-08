Wien – Mit Abkühlung kann der kostenlose Telefonservice der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und des Bundesministeriums für Gesundheit zwar nicht dienen, dafür gibt es dort wertvolle Tipps und Ratschläge für alle, die mit der Hitze zu kämpfen haben. Die am häufigsten gestellten Fragen beziehen sich auf allgemeine Themen, berichtet ein Sprecher.

Viel Wasser, Mineralstoffe und leichte Speisen

Bei den schweißtreibenden Temperaturen ist es wichtig, auf den Flüssigkeitshaushalt zu achten: Mindestens eineinhalb bis drei Liter pro Tag lautet die Empfehlung der AGES. Vorzugsweise sollten es Leitungs- und Mineralwasser, verdünnte Obst- und Gemüsesäfte sowie ungesüßte Früchte- und Kräutertees sein.

„Bei starkem Schwitzen kann der Körper auch erhebliche Mengen an Mineralstoffen verlieren. Dieser Verlust kann durch den Konsum von mineralstoffhaltigen Getränken ausgeglichen werden. Eine andere Möglichkeit ist die Zugabe von etwas Salz zu Getränken, die nur geringe Mengen an Mineralstoffen aufweisen“, rät die AGES. Wer an Nieren- oder Herz-Kreislauferkrankungen leidet, sollte sich bei seinem Arzt nach der geeigneten Flüssigkeitsmenge erkundigen.

Auf deftige Speisen und große Portionen sollte man während der Hitzewelle verzichten, mehrere kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt sind bekömmlicher. Auf dem Teller sollten vor allem gut verdauliche und fettarme Nahrungsmittel mit hohem Wassergehalt landen, wie etwa Obst und Gemüse, Kompotte, Salate, fettarme Fleisch- und Gemüsesuppen, fettarme oder verdünnte Milch und Milchprodukte.

Kälte gefährdet Gesundheit mehr als Hitze

Übertriebene Ängste vor der Hitze seien nicht angebracht. Einer Studie zufolge sei kaltes Wetter für die Gesundheit viel schädlicher, als warmes. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher am Hygiene- und Tropeninstitut in London, die 74 Millionen Todesfälle zwischen 1985 und 2012 in 13 Staaten weltweit ausgewertet haben.

Für 7,29 Prozent aller Todesfälle war Kälte der Grund, in nur 0,42 Prozent Wärme. Demnach sei Kälte für etwa 20 Mal mehr Todesfälle verantwortlich als Wärme.

Der Unterschied: Hitze belaste vor allem Herz und Kreislauf, Kälte hingegen würde zusätzlich den Atemwegen Probleme bereiten und die Immunabwehr schwächen.

Insgesamt aber, betonen das Forscherteam rund um Antonio Gasparrini, waren extreme Temperaturen für relativ wenige Todesfälle verantwortlich. (TT.com/APA)