Innsbruck — Der erste August bescherte uns gleich den heißesten Tag des Jahres. Vor allem im niederösterreichischen Haag hat die Sonne ganze Arbeit geleistet — mit 37,8 Grad war der Ort am Nachmittag Österreichs Hitzepol. Dahinter rangiert Salzburg mit 37 Grad. In Tirol war es in Kufstein am wärmsten, dort kletterte das Quecksilber auf 36,2 Grad. Insgesamt wurde an 222 von 269 Wetterstationen der Zentralanstalt für Meteorologe und Geodynamik (ZAMG) die 30-Grad-Marke erreicht, an 71 Orten sogar die 35-Grad-Marke.

Laut Thomas Wostal von der ZAMG sollen die Temperaturen am Abend noch steigen. Und auch sonst soll uns die brütende Hitze zumindest bis Sonntag erhalten bleiben, Wetterexperten rechnen im Osten gar mit bis zu 40 Grad. So überwiegt auch morgen im Großteil Österreichs der Sonnenschein.

Zwei Extreme im Westen Österreichs

Im Bergland, so auch in Tirol, muss man allerdings vereinzelt mit Schauern und Gewittern rechnen. Dabei sind Unwetter mit Starkregen, großem Hagel und Sturmböen möglich, wie der Wetterdienst Ubimet in einer Aussendung mitteilt. Ab Freitag klingt die Gewittergefahr wieder ab.

Mit Temperaturen zwischen 28 und 35 Grad bleibt es in der restlichen Woche aber auch in Tirol sehr heiß. Vor allem der Föhn heizt der Landeshauptstadt mächtig ein. Am Innsbrucker Flughafen gab es am Dienstagnachmittag bei 33,6 Grad Windböen von 61 Stundenkilometern. Ein Ende der Hitzewelle zeichnet sich laut Ubimet im Westen am Sonntag bzw. in der Nacht auf Montag ab, ganz im Osten hingegen erst am Dienstag.

In Niederösterreich, Wien, dem Burgenland und Teilen der Steiermark bleiben Regenschauer und Gewitter vorerst die große Ausnahme. Der heißeste Tag der Woche soll der Freitag werden, die Temperaturen könnten an der 40-Grad-Marke kratzen. Ob Österreichs Hitzerekord von 40,5 Grad, gemessen am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg, geknackt wird, könne man derzeit aber noch nicht genau sagen, teilte die ZAMG mit.

In Wien hatte es am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr bereits 30,2 Grad, am Nachmittag waren es 35,9 Grad. Die tropischen Temperaturen haben den Fiaker-Pferden erstmals in diesem Jahr hitzefrei beschwert. Eine Novelle besagt, dass die Tiere ab 35 Grad im Stall bleiben müssen. Wie es aussieht, können die Pferde in dieser Woche mit weiteren Urlaubstagen rechnen.

Gefährliche Hitze

Doch auch Menschen sollten die Hitze nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die extremen Temperaturen verlangen vom Körper Höchstleistungen. Vor allem für ältere Menschen kann das zum Problem werden (mehr dazu im Video).

Und auch der Gang ins Freibad oder an den See ist mit Vorsicht zu genießen, denn aufgrund der heißen Temperaturen häufen sich auch die Badeunfälle. In Kärnten sind heuer bereits sieben Menschen ertrunken, zwei tödliche Unfälle gab es auch in oberösterreichischen Seen. Großes Glück hatte ein fünfjähriger Bub, der im Bezirk Traun in letzter Sekunde von einer Rettungsschwimmerin gerettet wurde. (tst)