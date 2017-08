Innsbruck – Auf den heißesten Tag des Jahres folgte in ganz Österreich eine heiße Nacht. Am meisten mussten die Wiener von Dienstag auf Mittwoch schwitzen: 26,9 Grad zeigte das Thermometer in der Innenstadt, 25,3 Grad auf der Hohen Warte. Damit wurden laut Ubimet die bisherigen Rekorde aus dem Jahr 2015 an beiden Messstationen eingestellt.

Aber auch in Tirol gab es eine Tropennacht, also Tiefstwerte über 20 Grad: In Jenbach hatte es 21 Grad, in Kufstein und an der Uni Innsbruck wurden 20,4 Grad gemessen. Fast schon frostig wirken dagegen die nächtlichen Tiefstwerte in St. Jakob im Defereggen mit 10,9 Grad und in St. Leonhard im Pitztal mit 11,1 Grad.

Ganz so heiß wie am Dienstag – in Kufstein kletterte das Quecksilber auf 36,2 Grad – wird der Mittwoch nicht mehr. „Im östlichen Inntal werden Spitzenwerte von bis zu 32 Grad erreicht werden. Im Oberland und Außerfern wird es mit 25 bis 29 Grad ein wenig kühler“, sagte Josef Lukas von der Ubimet gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Immer wieder bilden sich Quellwolken, dazu wird es zunehmend schwüler. Die Gefahr für Schauer und Gewitter steigt. Letztere können auch richtig heftig werden – mit Platzregen, Hagel und Sturmböen.

Während in Westösterreich die große Hitze wohl schon vorbei ist, heizt die Sonne dem Osten in den kommenden Tagen weiter ein: Am Freitag sind laut Ubimet-Prognosen sogar an die 40 Grad möglich. Da könnte dann sogar der österreichische Hitzerekord von 40,5 Grad fallen.

Der Sommer bleibt Tirol auch noch für den Rest der Woche treu: Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad sagen die derzeitigen Prognosen voraus. Am Wochenende machen sich dann mehr und mehr Wolken breit und bringen Schauer und Gewitter mit. Dabei wird es auch spürbar kühler: So werden die Höchstwerte am Sonntag vorraussichtlich nur noch bei etwa 24 Grad liegen. (smo)