Wien – Der Donnerstag ist der bisher heißeste Tag des Jahres. Im niederösterreichischen Hohenau sind die Temperaturen bis 14.40 Uhr auf 38,1 Grad Celsius geklettert, in Bad Deutsch-Altenburg, ebenfalls Niederösterreich, hatte es 37,6 Grad. Das teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Davor war der Dienstag der heißeste Tag des Jahres mit 37,4 Grad in Wieselburg gewesen.

In Tirol hatte Imst die Nase bei den Temperaturen vorn: Um 16 Uhr hatte es dort immer noch 32,4 Grad. Auch in Lienz, Innsbruck, Landeck, Ehrwald, und Haiming kletterte das Quecksilber über die 30-Grad-Marke. Dazu ist es drückend schwül, die Gefahr von Unwettern steigt im ganzen Land.

Wer es gerne kühler mag, muss in die Berge: Auf dem 3437 Meter hohen Brunnenkogel in Tirol stieg das Thermometer auf 13,3 Grad, die kühlste Messstation befindet sich am Sonnblick in Salzburg. Dort hatte es auf 3109 Metern am Donnerstagnachmittag 11,8 Grad. (APA)