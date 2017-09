Innsbruck – Herrschten Mitte der Woche noch Badetemperaturen, so stellte sich der für Ende August typische Wettersturz zum Wochenende hin ein. Die Schneefallgrenze lag am Samstag zwischen 1700 m und 2000 m Seehöhe. Am Arlbergpass etwa blieben bereits kurzzeitig die ersten Zentimeter Schnee liegen, berichtet Meteorologin Stefanie Gruber von der ZAMG in Innsbruck. Vieh und Pferde werden derzeit in Tirol zügig von den Almen abgetrieben. Am Sonntagvormittag soll sich von Westen her das Wetter wieder bessern.

Der Wettersturz und der Regen führten, wie berichtet, bereits am Freitag in Innsbruck, Aldrans und Ellbögen zu mehreren Hangrutschungen. Vor allem zwischen Aldrans und Ellbögen war mehr Niederschlag gefallen. Im Außerfern wurde am Samstag die Weißhausstraße bei Pinswang wegen eines Hangrutsches gesperrt. Durch die vorangegangenen warmen Tage dürfte der Boden derzeit aber eher aufnahmefähig sein, beobachtete am Samstag Landesgeologe Thomas Figl. Gestern fiel auch die Linie 6 nach Igls aus. Ein Baum hatte die Oberleitung beschädigt. (strosa)