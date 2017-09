San Juan – Mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 295 Stundenkilometern ist der Hurrikan „Irma“ in der Karibik auf Land getroffen. Das Auge des Sturms erreichte die zu den Kleinen Antillen gehörende Insel Barbuda am Mittwoch gegen 2.00 Uhr (8.00 MESZ), teilte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA mit.

Der Sturm der höchsten Hurrikan-Kategorie fünf bewegte sich weiter nach Nordwesten in Richtung Virgin Islands und Puerto Rico. „Irma“ wurde von den Behörden weiterhin als „potenziell katastrophal“ eingestuft. Auf der Insel Key West im US-Staat Florida wurden Touristen aufgefordert, die Insel zu verlassen. Bis zum Wochenende könnte „Irma“ Florida erreichen. Ob der Sturm sich bis dahin abschwächt oder seinen Kurs ändert, kann noch nicht gesagt werden.

Auf Barbuda warnten die Behörden die etwa 1700 Bewohner, trotz einer kurzen vermeintlichen Beruhigung der Lage im Zentrum des Sturm nicht nach draußen zu gehen. Im Auge eines Hurrikans herrscht nahezu Windstille. Der Sturm riss die Dächer von einigen Häusern weg, wie der Antigua Chronicle auf Facebook berichtete. Weitere Informationen über Schäden oder mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor. Auch von Barbudas Nachbarinsel Antigua gab es zunächst keine Berichte, der Sturm zog etwa 65 Kilometer nördlich daran vorbei.

Hilfslieferungen nach Durchzug des Hurrikans

Direkt nach dem Durchzug des Hurrikans sollten Hilfslieferungen auf den Inseln eintreffen. In Venezuela und Miami würden jeweils zwei Flugzeuge mit Hilfsgütern auf Abruf bereitstehen, sagte der Premierminister von Antigua und Barbuda, Gaston Browne, der Zeitung The Daily Observer.

„Irma“ bewegte sich mit etwa 24 Kilometern pro Stunde in Richtung Nordwesten. Bis Mittwochabend (Ortszeit) könnte der Sturm die Nähe von Puerto Rico erreichen. Anguilla, Montserrat und St. Kitts und Nevis liegen auf dem weiteren Kurs. Hurrikan-Warnungen gab es auch für die niederländischen Inseln Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, die französischen Überseegebiete Saint-Martin und Saint-Barthelemy, die Britischen Jungferninseln, die US-Jungferninseln sowie Teile Puerto Ricos und der Dominikanischen Republik.

In der gesamten Region bereiteten sich die Behörden auf „Irmas“ Eintreffen vor. In Puerto Rico wurde der Notstand ausgerufen und die Nationalgarde aktiviert. Die Küstenregionen wurden evakuiert. Die Behörden richteten 456 Notunterkünfte mit Kapazitäten für mehr als 63.000 Menschen ein. Die niederländische Regierung schickte rund 100 Soldaten auf die bedrohten Karibikinseln Sint Maarten, Sint Eustatius und Saba.

Das französische Innenministerium verschärfte seine Warnungen an die Küstenbewohner der Überseegebiete Saint-Martin und Saint-Barthelemy. Die Menschen sollten auf keinen Fall ihre Häuser verlassen, warnte das Ministerium auf Twitter.

Auf seinem Zug könnte der Sturm auch die Dominikanische Republik, Kuba, Haiti und die Bahamas bedrohen. Die Regierung der Bahamas ordnete die Evakuierung mehrerer Inseln im Süden der Inselkette an.

Touristen aus Key West in Florida vertrieben

In banger Erwartung haben sich die Bewohner der Karibik auf den herannahenden Hurrikan „Irma“ vorbereitet. Die Behörden in der Region riefen am Dienstag tausende Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Zahlreiche Touristen aus Key West im US-Staat Florida müssen abreisen. Mit Sonnenaufgang am Mittwoch (Ortszeit) sollten die Urlauber aufgrund einer Evakuierungsanordnung beginnen, das Gebiet zu verlassen. Das teilten die Behörden in Monroe County mit.

Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA in Miami hatte „Irma“ am Dienstag auf der höchsten Kategorie 5 der Hurrikan-Skala und damit als „extrem gefährlich“ eingestuft. Demnach ist der Sturm noch stärker als „Harvey“, der Ende August die US-Staaten Texas und Louisiana heimsuchte.

„Irma“ erreichte den Angaben zufolge in Böen Spitzengeschwindigkeiten von 360 Kilometern pro Stunde. Die zu erwartenden Regenmengen könnten „lebensbedrohliche“ Springfluten und Erdrutsche auslösen, warnte das NHC.

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef rief die Behörden der betroffenen Gebiete auf, insbesondere für den Schutz von Kinder zu sorgen. In der Karibikregion könnten hunderttausende Kinder und ihre Familien betroffen sein. In Guadeloupe waren am Dienstag Schulen und Behörden geschlossen. Krankenhäuser stockten ihre Vorräte an Medikamenten, Lebensmitteln und Trinkwasser auf.

„Noch nie dagewesener Hurrikan im Atlantik“

Der Wetterdienst Meteo France warnte für die französische Karibikinsel Saint-Barthelemy und die französisch-niederländische Insel Saint-Martin vor einem „noch nie da gewesenen Hurrikan im Atlantik“. Beides sind auch beliebte Touristenziele. Bewohner wurden aufgefordert, Küstengebiete zu verlassen. Das niederländische Verteidigungsministerium teilte mit, dass Soldaten im niederländischen Teil von Saint-Martin eingetroffen seien. Zwei Marineschiffe und ein Hubschrauber stünden zur Verfügung.

Örtliche Wetterdienste sagten vorher, dass die ersten Winde und Regenfälle Süd-Florida am späten Freitag erreichen könnten. US-Präsident Donald Trump rief für Florida, Puerto Rico und die Virgin Islands den Notstand aus, dadurch werden Bundesmittel freigesetzt. Der Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rossello setzte die Nationalgarde ein und ließ Notunterkünfte für bis zu 62.000 Menschen öffnen. Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, sagte, „Irma“ sei eine „ernste Bedrohung für den ganzen Bundesstaat“.

Mit Hamsterkäufen bereiteten sich die Menschen in Miami Beach vor. In einem Supermarkt waren ganze Regalreihen leer. „Die Leute sind verrückt und kaufen alles auf“, sagte die 81-jährige Gladys Bosque. Es gebe weder Wasser, noch Milch oder Katzenfutter. (APA/AFP/dpa)