Innsbruck – Während am Samstag untertags noch der Föhn mit teils kräftigen Böen das Wettergeschehen in Tirol dominiert, sollen sich am Abend bereits die ersten Regenschauer von Westen her ausbreiten. Quasi als Vorboten dessen, was dann in der Nacht und vor allem am Sonntag bevorsteht.

Trüb, nass und kühl lautet die Prognose der ZAMG für den letzten Tag der Woche. Die Temperaturen kommen – nach nächtlichen 5 Grad – nicht über 14 Grad hinaus. Zum Teil regnet es kräftig, vor allem Osttirol muss sich auf große Niederschlagsmengen einstellen. Teilweise könne der Regen auch zu Problemen wie Muren und Überschwemmungen führen, warnen die Wetterdienste.

Zudem wird es in höheren Lagen winterlich. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Sonntag auf bis zu 1500 Meter, tagsüber soll sie bei 1800 Meter liegen. Erst am Nachmittag klingen die Niederschläge vom Oberland her ab, während in Osttirol auch am Abend weiterhin starker Regen fallen kann.

Mittwoch bringt am meisten Sonne

Mit ergiebigem Regen soll es im Lienzer Becken auch am Montag weitergehen (Schneefallgrenze bei rund 3000 Metern), während in Nordtirol am Vormittag hin und wieder die Sonne zum Vorschein kommen dürfte. Allerdings breitet sich am Nachmittag von Südosten her wieder Regen aus. Mit bis zu 19 Grad im Raum Innsbruck wird es wieder etwas „wärmer“.

Mit lebhaftem Nordwestwind geht es dann am Dienstag weiter, wodurch die Temperaturen wieder auf 12 bis 18 Grad sinken. Dafür soll nur noch wenig Regen fallen (Schneefallgrenze bei 2000 Metern), am Nachmittag scheint zeitweise die Sonne. Auch der Dauerregen in Osttirol soll dann enden.

Eine kurzzeitige Wetterstabilisierung bringt laut ZAMG der Mittwoch, vor allem am Vormittag sind längere sonnige Phasen zu erwarten. Am Nachmittag ziehen dann von Westen her etwas dichtere Wolkenfelder über den Himmel, aber es soll kein Regen fallen. Nach Frühtemperaturen um die 8 Grad klettern die Tageshöchstwerte auf rund 23 Grad.

Die nächste Kaltfront kündigt sich allerdings bereits für Donnerstag an. Der Tag startet zwar stellenweise föhnig und aufgelockert, doch am Nachmittag zieht von Nordwesten her Regen auf und die Temperaturen sinken auf 9 bis 16 Grad. Auch am Freitag soll es wechselhaft und kühl werden. (TT.com)