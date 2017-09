Innsbruck — Drei Worte reichen, um das Wetter des heurigen Septembers zusammenzufassen: kühl, nass, trüb. So verabschiedet sich der Monat auch — und der Oktober beginnt am Sonntag mit Regenwetter.

Der zu Ende gehende Monat lag laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) um 1,5 Grad unter dem vieljährigen Mittel. „Auf den Bergen war es sogar der kälteste September seit 2001", sagt ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. Bei den tiefsten gemessenen Temperaturen liegt Tirol fast in allen Kategorien an der Spitze:

In Ehrwald wurde mit -0,7 Grad am 22. September die tiefste Temperatur von allen Orten Österreichs unter 1000 Metern gemessen.

Der absolut kälteste Ort in Österreich war der Brunnkogel (3437 Meter) mit durchschnittlich -4,3 Grad. Dort wurde auch am 15. September die tiefste Lufttemperatur mit -11,5 Grad gemessen.

Der absolut kälteste bewohnte Ort war Obergurgl (1942 Meter) mit einem Durchschnittswert von 4,8 Grad. Das sind 2,2 Grad weniger als im vieljährigen Mittel.

In Galtür (1587 Meter) zeigte am 21. September das Thermometer nur -3,6 Grad an — und damit die tiefste Lufttemperatur in einem bewohnten Ort. Der Gegensatz dazu: 29,1 Grad in Hohenau in Niederösterreich am 14. September.

Sommertage mit Temperaturen von mindestens 25 Grad gab es in Österreich so gut wie keine — in Innsbruck nicht einmal einen einzigen. In einem durchschnittlichen September sind in der Tiroler Landeshauptstadt jedoch sechs Sommertage zu erwarten. Jenbach brachte es am 12. September immerhin auf 25,1 Grad — und war damit Temperaturspitzenreiter im ganzen Monat.

„Die Zahl der Sonnenstunden liegt in diesem September um 30 Prozent unter dem Mittel. Trüber war es zuletzt im September 2001", sagt Orlik. In Tirol lag die Abweichung bei -32 Prozent.

Überdurchschnittlich viel Regen und Schnee fielen in den vergangenen 29 Tagen. Die nassesten Regionen lagen im September 2017 in Kärnten, wo stellenweise rund doppelt soviel Niederschlag wie im Mittel gemessen wurden. Aber auch Tirol bekam viel Regen ab. Laut ZAMG lag die Niederschlagsabweichung bei 60 Prozent. Relativ ausgeglichen verlief der September in Oberösterreich südlich der Donau. Wieder deutlich zu trocken war der Monat im Mühl- und Waldviertel. Hier lagen die Niederschlagsdefizite zwischen 40 und 60 Prozent. Ein Großteil dieser Niederschlagsmengen wurde durch eine intensive Tiefdrucktätigkeit vom 14. bis zum 20. September verursacht.

Die starken Niederschläge brachten in Verbindung mit den niedrigen Temperaturen oberhalb von 1400 Metern einiges an Neuschnee. Auf der Villacher Alpe (2140 Meter) summierten sich insgesamt 78 Zentimeter Neuschnee. Damit ist der September 2017 hier der schneereichste seit Beginn der Schneemessungen im Jahr 1925.

Der September verabschiedet sich in Tirol mit vielen Wolken und Regenschauern. Der Samstag beginnt noch recht freundlich. Ab Mittag ziehen aber vom Oberland her immer mehr Wolken auf und es gehen erste Schauer nieder. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21 Grad.

Am Sonntag versteckt sich die Sonne zunächst weiter hinter dichten, tiefliegenden Wolken. Bis Mittag ziehen weiter Regenschauer durch. Nachmittags lockert die Wolkendecke langsam auf. Es bleibt kühl bei maximal 11 bis 16 Grad. (smo)