Innsbruck - Das lange Warten auf eine stabile Hochdruckwetterlage in diesem Herbst geht zu Ende: Laut dem Wetterdienst Ubimet setzt sich ab der Wochenhälfte mit einem stabilen Herbsthoch allmählich überall sonniges Herbstwetter durch. Damit zeichnen sich trockene Tage mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen tagsüber ab. Bis zum kommenden Wochenende stellt sich sogar der sprichwörtliche Goldene Oktober ein. In manchen Regionen sind Höchstwerte von bis zu 24 Grad möglich und die Frostgrenze steigt auf über 3500 Meter. Dieses Hoch bleibt nach aktuellem Stand bis weit in die kommende Woche hinein wetterwirksam.

„Das Hoch lässt den Fronten mit Regen und Schnee keine Chance mehr, sie ziehen weit nördlich an uns vorbei“, sagt Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. „Damit steht uns sprichwörtlich goldenes Oktoberwetter mit viel Sonnenschein ins Haus.“ Die Temperaturen legen ebenfalls zu, in Tirol wird bereits am Mittwoch die 20 Grad-Marke geknackt, am Donnerstag sind vereinzelt sogar bis zu 22 Grad möglich.

Perfektes Herbstwochenende

Am Freitag und am Wochenende kündigt sich laut dem Meteorologen überall perfektes Oktoberwetter an. Restwolken lösen sich auf und dann scheint die Sonne von einem oft wolkenlosen Himmel. An den Nachmittagen wird es angenehm warm mit Temperaturen von 16 bis 24 Grad. Die wärmsten Regionen werden dabei in Vorarlberg und in Tirol am Sonntag zu finden sein. Auf den Bergen geht es mit den Temperaturen ebenfalls markant bergauf, die Frostgrenze steigt auf über 3.500 Meter. „In den Hochlagen setzt starkes Tauwetter ein, vor allem in den sonnigen Südhanglagen“, so Spatzierer. „Dafür kommen Wanderer durch die ausgezeichnete Fernsicht voll auf Ihre Kosten.“

Wie lange das stabile Herbstwetter anhält, ist noch unklar, wahrscheinlich aber bis weit in die kommende Woche hinein. (TT.com)