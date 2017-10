Von Marco Witting

Obergurgl – Es war nicht geplant. Und nicht absehbar, dass daraus eine echte Erfolgsgeschichte wird. Vor mittlerweile elf Jahren, in einem schneearmen Winter und auf der Suche nach Werbung für den Wintersport lud Thomas Weninger den RTL-Wetterchef Christian Häckl nach Obergurgl ein. Um zu zeigen, dass es Schnee gibt und die Möglichkeit zum Skifahren. Daraus entstand der TV-Wettergipfel, der mittlerweile „zum festen Bestandteil“ in der Branche gehört, wie Weninger berichtet. Heuer kehrt der Wettergipfel an jenen Ort zurück, an dem die Idee einst entstand. Vom 23. bis zum 25. November werden 29 Fernsehsender aus zehn Nationen ihr TV-Wetter aus dem Ötztal bringen. Ein enormer Werbewert für die Region und Tirol.

Schließlich sahen die Bilder vom Stubaital aus dem Vorjahr, wie Weninger vorrechnet, rund 85 Millionen Seher. „Es ist schön, dass wir nach Obergurgl/Hochgurgl kommen und dort neue Facetten des Ötztals zeigen können“, sagt Weninger, der mit seiner eigenen Agentur Qyint und Promedia in Innsbruck für die Abwicklung verantwortlich zeichnet. „Der technische Aufwand ist enorm, schließlich wird die Zahl der Live-Einstiege von Jahr zu Jahr mehr. Aber wir sind ein eingespieltes Team und nur so ist das zu bewältigen.“ Eine Verdoppelung der Teilnehmeranzahl kann sich der Wettergipfel-Macher aber nicht vorstellen. „Dann würde der familiäre Charakter verlorengehen.“ Der Zeitplan für die Dreharbeiten ist ohnehin sehr eng. Und so sind es die regional unterschiedlichen Orte, die den Wettergipfel für die TV-Wetterfrösche immer wieder spannend machen. „Da bieten Obergurgl/Hochgurgl auch heuer wieder tolle Motive. Wir haben auch die alpine Forschungsstelle der Universität Innsbruck vor Ort, wo es natürlich hervorragende Experten rund um das Klimathema gibt.“

Doch der Wettergipfel ist nicht nur ein Ort der Werbung für einen Tourismusort, er ist auch das Branchentreffen der TV-Wetter-Moderatoren. „Und hier wollen wir uns heuer dem Schwerpunkt widmen, wie die TV-Sender ihre Berichte künftig auch im Web vermitteln können.“

Eines hat den Wettergipfel übrigens fast immer begleitet: Sonnenschein. Wie sich Weninger das erklärt: „Keine Ahnung, aber wir hatten hier immer Glück. Aber die Touristiker freuen sich zumeist mehr darüber als die Meteorologen.“

Wenn es nicht gerade dichten Nebel auf 3000 Metern Seehöhe gibt, dann sei es den Wetterfröschen egal, wie die Bedingungen sind. „Und wir sind sowieso erst dann so richtig erleichtert, wenn alle Beiträge überspielt und abgedreht sind“, sagt der Gipfel-Macher.

In den kommenden Wochen gilt es jetzt noch, etliche Drehpläne zu erarbeiten und das finale Programm zu komplettieren. „Als wir die Idee hatten, war das nie generalstabsmäßig geplant worden. Wir haben einfach losgelegt und deshalb ist es auch schon sehr schön, was daraus gewachsen ist.“