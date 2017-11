Wetter in Tirol

#winterwonderland in Bildern: Tirol präsentiert sich ganz in weiß

Tirol zeigte sich am Montag ganz in weiß. Am Pitztaler Gletscher kamen unter anderem 40 Zentimeter Neuschnee dazu, in St. Anton wurden 20 Zentimeter gemessen. Sogar Innsbruck wurde leicht angezuckert. Die besten Fotos aus den Sozialen Netzwerken haben wir zusammengesucht.