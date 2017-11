Innsbruck – Minus 12,7 Grad in St. Jakob im Defereggen, -12,6 Grad in Galtür, -11,5 Grad in Tannheim, -10,9 Grad in Sankt Leonhard im Pitztal: Temperaturen wie im tiefsten Winter herrschten in der Nacht auf Mittwoch in Tirol. Hinter Österreich liegt die erste Frostnacht – und in Tirol war es am kältesten. Aber auch in anderen Orten des Landes war es nicht minder kalt: -11,6 Grad wurden in Flattnitz in Kärnten gemessen und -11,5 Grad in Sankt Michael im Lungau (Salzburg). Im Vergleich: In Wien zeigte das Thermometer laut Wetterdienst Ubimet in Unterlaa -0,1 Grad.

Tagsüber scheint heute häufig die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 8 Grad. Die kommende Nacht wird wieder oft frostig, allerdings prognostizieren die Meteorologen nur noch Tiefstwerte von -7 Grad. (TT.com)