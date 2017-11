Innsbruck – Wenn am Dienstagabend die letzten Schnee- und Regenschauer abgeklungen sind, ist das erste Winterintermezzo vorbei. Eine Warmfront bringt milde Luft nach Österreich. Bis zum Wochenende versprechen die Experten des Wetterdienstes Ubimet viel Sonnenschein, ein paar Wolken und bis zu 15 Grad. Auch auf den Bergen setzt starkes Tauwetter ein, die Frostgrenze steigt im Laufe der Woche auf 3500 Meter.

Schnee- und Regenschauer ziehen noch am Dienstag bis zum Abend von Tirol nach Niederösterreich. Doch der Niederschlag wird immer weniger und in der Nacht klart es bereits auf.

Mittwochfrüh können sich lokal Nebelfelder bilden. Sobald sich diese aufgelöst haben, scheint in ganz Tirol die Sonne. Hohe Wolken stören dabei wenig. In sonnigen Lagen zwischen 800 und 1200 Meter sind gar bis zu 15 Grad möglich. Verantwortlich dafür ist sehr milde Luft von der Iberischen Halbinsel, die direkt zu den Alpen strömt. „Damit geht es dem Schnee in vielen Tälern wieder an den Kragen“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Selbst in 3000 Metern sind demnach Plusgrade zu erwarten.

Abkühlung vermutlich erst im Laufe des Samstags

Wie der Mittwoch, so wird auch der Donnerstag ein freundlicher und milder Tag. Die Sonne kann weiter fast ungehindert strahlen. In den klassischen Föhnschneisen kann der Südwind stark böig wehen. Auch am Freitag ändert sich nach derzeitigen Prognosen das Wetter kaum. Weiter sind mit dem Föhn bis zu 15 Grad möglich.

Der Föhn bricht am Samstag zusammen. Dann kühlt es wieder spürbar ab – und es kann wieder auf unter 1000 Meter schneien. (TT.com)