Von Marco Witting

Obergurgl – Freitag. 4.30 Uhr morgens. Obergurgl schläft. Bis auf ein paar Fernsehleute, die sich in aller Stille in die Dunkelheit wagen, alle dick eingepackt auf ein Pistengerät setzen und in Richtung Hohe Mut Alm transportiert werden. Auf 2670 Metern Seehöhe erhellen kurz darauf Scheinwerfer die Dunkelheit und Eva Imhof, Wettermoderatorin für die Frühsendung von RTL, hat – nach einem Kaffee – schon beste Laune. Nur wenige Stunden zuvor hatte sie beim Branchentalk im Hotel Crystal über die neuesten Trends der TV-Wetterberichte diskutiert. Von der kurzen Nacht ist ihr nichts anzumerken. Wetterfeen brauchen offensichtlich wenig Schlaf.

6.30 Uhr. Der 11. Wettergipfel, ein Zusammentreffen von TV-Meteorologen aus halb Europa, ist im vollen Gange. Eine Live-Schaltung jagt die nächste.

8.30 Uhr. Letzter Live-Einstieg für Eva Imhof – mittlerweile ist es schon hell geworden auf den Bergen und es zeichnet sich einmal mehr ein Traumtag beim Wettergipfel ab. In ihrer Abschlussmoderation fordert die Wetterfee dann noch ihren Kollegen Christian Häckl zum Skirennen heraus. Die Halb-Schweizerin gegen den Österreicher. Und kurz danach geht’s bei der Festkogel-Alm um alles – also zumindest für die Kameras. Denn natürlich wird dieses Rennen Teil der abendlichen Wettershow auf RTL sein. Imhof gewinnt letztlich klar – auch weil Häckl (absichtlich?) am Start ziemlich verschlafen reagierte.

Wettergipfel-Erfinder Thomas Weninger schaut sich das mit einem Schmunzeln an. Vor elf Jahren hatte es so wie jetzt beste Bedingungen in Obergurgl gegeben. Nur sonst fehlte überall der Schnee und die Lust der Urlauber auf Skisport. Weninger, für die Pressearbeit von Obergurgl damals verantwortlich, suchte nach einer Idee, um zu zeigen, dass man bestens Ski fahren kann. Er rief Häckl, den er damals nicht kannte, an und lud ihn ein. Nach einem Dreh und vielen Publikumsreaktionen war der Wettergipfel geboren. 25 Sender aus acht Nationen waren es heuer. Im Vorjahr erreichten die Bilder aus dem Stubaital knapp 85 Millionen Menschen. „Ich hätte mir nie gedacht, dass das draus werden kann. Es ist für alle Beteiligten einfach eine Win-win-Situation“, erklärt Weninger. Dass die Wetterfee und -frösche aber einen besonderen Pakt mit dem Wettergott hätten, das bestritten alle vehement.

Und während am Abend die eingereichten besten Wettermoderationen ausgezeichnet wurden, gehen die Planungen ins nächste Jahr über. Dann wird der Wettergipfel wieder in Ischgl gastieren.