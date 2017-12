Bregenz/Innsbruck – In Vorarlberg und Tirol nahm die Lawinengefahr am Freitag mit Niederschlägen und Wind zu und erreichte am Nachmittag regional die Stufe 3 („erheblich“) auf der fünfstufigen Skala. In den Kitzbüheler Alpen und den östlichen Nordalpen herrschte oberhalb von 1200 Metern bereits am Vormittag erhebliche Lawinengefahr. Dort konnten Schneebretter bereits durch geringe Zusatzbelastung ausgelöst werden.

In den meisten Landesteilen war die Lawinengefahr laut den Experten Patrick Nairz (Tirol) und Andreas Pecl (Vorarlberg) zunächst mäßig (Stufe 2). In Vorarlberg war ein Ansteigen der Gefahr aber vor allem im Norden (oberhalb von 1800 Metern) absehbar, in Tirol zumindest im Westen (oberhalb der Waldgrenze). Nairz und Pecl appellierten an die Wintersportler, insbesondere auf frische Triebschneepakete zu achten. Die Gefahr von Gleitschneelawinen in schneereichen Regionen bestand in beiden Bundesländern.

Bis Samstag früh wurden in den Vorarlberger Bergen zehn bis 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, in Tirol bis zu 20 Zentimeter. „Die Lawinengefahr wird zunehmen. Für Wintersportler entstehen heikle Bedingungen“, warnte Pecl. (APA)