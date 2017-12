Innsbruck – In sechst Tagen ist Weihnachten. Tirol ist in eine Schneedecke gehüllt – aber ob es auch bis zum Heiligen Abend weiß bleibt? Eine erste vorsichtige Prognose wagte der Wetterdienst Ubimet am Montag.

Die Wetterkarten sind sich zwar noch immer nicht einig, die Richtung geht derzeit aber eindeutig zu einem milden Weihnachtsfest. „Nach einer winterlich kalten ersten Wochenhälfte, geht es ab Donnerstag mit den Temperaturen bergauf, das Weihnachtstauwetter kündigt sich an“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Der Heilige Abend und der Christtag verlaufen aus heutiger Sicht bei 10 Grad und mehr möglicherweise sogar richtig mild. Weiße Weihnachten im Flachland rücken damit wohl auch in diesem Jahr in weite Ferne.“

Nach wie vor deutlich besser für ein weißes Fest sind die Karten im Bergland oberhalb von 700 bis 1000 Metern sowie in windgeschützten Lagen in Osttirol und Kärnten. Dort liegt genug Schnee und das Tauwetter wirkt sich nicht ganz so stark aus.

Bis Mittwoch winterlich

Doch bevor es mit den Temperaturen nach oben geht, bleibt es noch ein paar Tage winterlich kalt. Nach einem wolkenverhangenen Montag mit einigen Schneeschauern in Tirol, bleibt die Wolkendecke vor allem im Nordstau zwischen Außerfern und dem Raum Kufstein am Dienstag geschlossen. Ab und zu können auch noch ein Schneeflocken fallen. Rund um das Inntal und südlich davon lockert es tagsüber jedoch auf. Die Temperaturen erreichen maximal -3 bis +1 Grad.

Am Mittwoch liegt laut Prognosen zäher Hochnebel in den Tälern Tirols, der auch weit hinauf reichen kann. Im Unterland kann es zudem leicht schneien. Mehr als -3 bis +2 Grad sind nicht drin. (TT.com)