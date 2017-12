Athen – Nach den starken Schneefällen vom Wochenenden waren am Montag in Griechenland zahlreiche Gebirgsregionen nur mit Schneeketten erreichbar. Auch in den Ski-Gebieten von Parnassos und Kalavryta in Mittel- und Südgriechenland herrschten winterliche Verhältnisse, wie der Sender Athina 984 in der Hauptstadt Athen berichtete.

„Wir feiern hier weiße Weihnachten“, sagte ein Reporter des Senders aus der Region Delphi. Im Gebiet um die Kleinstadt Kalavryta auf der Halbinsel Peloponnes war wegen der starken Schneefälle zwei Tage lang der Strom ausgefallen. Die Stromversorgung wurde am ersten Weihnachtstag stufenweise wiederhergestellt, wie örtliche Radiosender berichteten.

In den Niederungen herrschte dagegen schon frühlingshaftes Wetter. „Wir erwarten am heutigen Weihnachtstag und den Tagen danach Temperaturen bis zu 18 Grad Celsius“, hieß es im Wetterbericht des staatlichen Fernsehens. In Athen sollte es am Montagnachmittag 16 Grad Celsius warm werden. Zudem herrschte fast in fast allen Regionen Griechenlands Sonnenschein. (APA/dpa)