Innsbruck — Der Sturm Burglind hat Mittwochvormittag auch Tirol und Vorarlberg erreicht. Vereinzelt wurden Sturmböen bis zu 140 km/h gemessen, am Galzig in den Lechtaler Alpen gar knapp 156 km/h. Für die Bezirke Reutte und Landeck gab das Land Tirol bereits am Dienstag eine Sturmwarnung aus. Bis 23 Uhr würden Sturmböen zwischen 100 und 130 km/h erwartet. Die Experten mahnten zur Vorsicht. Ein Aufenthalt im Freien könne aufgrund herabfallender Äste, umstürzender Bäume und herumfliegender Gegenstände sehr gefährlich sein.

Im Norden Tirols, Salzburgs und in Ober- und Niederösterreich sind zudem Gewitter mit starkem Regen und Graupel möglich. Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend wieder bis in einige Täler.

Bis kurz nach 14 Uhr verzeichnete die Messstelle am Galzig (2.079 Meter) mit 155,9 km/h die höchste Windspitze. Dahinter folgten der Brunnenkogel mit 137,5 km/h, der Feuerkogel und der Patscherkofel mit 109,1 bzw. 105,1 km/h.

Unwetterwarnungen für Tirol: http://wetter.tt.com/wetterwarnung.php

In Tirol verzeichneten Polizei und Landeswarnzentrale bis Mittag keine nennenswerten "Burglind-Einsätze". Auch Stromausfälle gab es keine. Es kam jedoch zu einigen Seilbahn-Ausfällen. Großteils nicht in Betrieb waren etwa die Bahnen am Stubaier Gletscher, auch am Arlberg sowie in den Tourismushochburgen Sölden und Ischgl kam es zu Ausfällen. In der Skiregion Serfaus-Fiss-Ladis ging der Seilbahnbetrieb hingegen fast ausnahmslos seinen gewohnten Gang. In Kitzbühel legte Sturm Burglind am Nachmittag die Hornbahn lahm. Zahlreiche Wintersportler saßen in den Gondeln fest. Großeinsatz der Bergrettung nach Stillstand der Hornbahn in Kitzbühel Am Flughafen Innsbruck wurden keine gecancelten Flüge gemeldet. Flüge der anderen Art waren hingegen betroffen: Am Innsbrucker Bergisel wurde das Training der Skispringer für den dritten Bewerb der Vierschanzentournee vorerst um 30 Minuten verschoben worden. Der Grund war starker Wind.



Lawinengefahr im Laufe des Mittwochs "groß"

Die Lawinengefahr in den Tourengebieten im Westen Tirols stieg im Laufe des Mittwochs auf Lawinenwarnstufe "4", also große Lawinengefahr, an. Grund dafür waren die Schneefälle sowie der Orkan auf den Bergen, teilte der Lawinenwarndienst mit. Die allgemeine, landesweite Gefahrenstufe wurde mit "3", also erhebliche Gefahr, angegeben.

Dort, wo es geregnet hat, müsste auf kleinere Nassschneerutsche geachtet werden, erklärten die Experten. Für Wintersportler herrschten am Mittwoch ungünstige Verhältnisse. Das Hauptproblem bildete frischer, störanfälliger Triebschnee. Schlechte Sichtverhältnisse erschwerten die Gefahreneinschätzung. Unerfahrenen Personen wurde geraten, auf den gesicherten Pisten zu bleiben.

Tauwetter und viel Regen am Donnerstag

Das Sturmtief „Burglind" wird rasch von einem weiteren kräftigen Tief abgelöst. Die Warmfront dieses Tiefs greift schon in der Nacht auf Donnerstag auf Vorarlberg und Tirol über. Am Donnerstag tagsüber muss man von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich sowie in weiten Teilen der Obersteiermark mit anhaltendem, kräftigem Regen rechnen. Die Schneefallgrenze steigt dabei rasch auf 1.500 bis 2.000 m.

„In Summe kommen bis Freitagfrüh in diesen Regionen verbreitet 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter zusammen, in den Staulagen, etwa im Arlberggebiet und im Außerfern, mitunter sogar deutlich mehr", so Spatzierer. „In Kombination mit der starken Schneeschmelze steigt allmählich die Hochwassergefahr an kleineren Bächen und Flüssen an, zudem besteht große Lawinengefahr."

Vergleichsweise wenig Regen gibt es von Osttirol bis ins Burgenland sowie im östlichen Flachland. In Osttirol und Kärnten kann es allerdings bis in manche Täler schneien. (TT.com, sami)