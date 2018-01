Innsbruck - Das Wetter präsentiert sich am Mittwoch in Tirol von seiner turbulenten Seite. Mit teils stürmischem Wind schneit es verbreitet bis in die Täler herab, regional - etwa im Außerfern und im Arlberggebiet - sogar ziemlich ergiebig.

In Summe kommen auf den Bergen große Neuschneemengen dazu. Bis Samstag kann laut den Meteorologen sogar mehr als ein Meter fallen.

Neuschnee und Wind sorgen für hohe Lawinengefahr

Der oft starke Wind und die großen Temperaturschwankungen von mehr als 10 Grad binnen weniger Stunden sorgen zudem für einen Anstieg der Lawinengefahr. Die Experten des Landes stuften die Lawinengefahr am Mittwoch als „groß" bzw. mit Stufe vier der fünfteiligen Skala ein. Im Tagesverlauf rechnen sie aufgrund anhaltender Schneefälle und Verfrachtungen mit spontanen Lawinenabgängen.

Laut den Experten werden vermehrt Lawinen in oberflächennahen Schwachschichten brechen. Da ein Durchbrechen in tiefere Schichten eher unwahrscheinlich sei, sollten diese nur mittelgroß werden. Außer in den besonders neuschneereichen Regionen könnte Lawinen vereinzelt auch großes Ausmaß annehmen.

In Richtung West über Nord bis Ost sei es wahrscheinlich, dass Lawinen bereits durch das Gewicht eines Wintersportlers ausgelöst werden können, warnten die Experten. Auch Fernauslösungen vom flachen Gelände aus seien denkbar. Unerfahrene Personen sollten auf den gesicherten Pisten zu bleiben. Die Situation dürfte auch in den kommenden Tagen heikel bleiben.

Winterliche Fahrbedingungen und Straßensperren

Winterliche Fahrbedingungen herrschten laut ÖAMTC auch auf zahlreichen Straßen. Wegen hängengebliebener Schwerfahrzeuge mussten etwa die Eiberg Straße (B173) sowie die Seefelder Straße (B177) für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Zu Behinderungen kam es zudem auf der Fernpassstraße (B179), der Plansee-Landesstraße (L255) oder über den Haiminger Berg ( L309). Sperren wegen der Lawinengefahr wurden aus dem Außerfern gemeldet.

Wechselhaftes Wetter am Kitz-Wochenende

Dichte Wolken, Schneeschauer und sonnige Auflockerungen: So wechselhaft wird sich das Wetter bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel präsentieren, die von Freitag bis Sonntag zum 78. Mal über die Bühne gehen werden. Verantwortlich dafür ist feucht-kalte Polarluft, die in den kommenden Tagen nach Österreich strömt, teilte die ZAMG am Mittwoch mit.

Dadurch ist die Vorhersage des zeitlichen Wetterablaufs eine ziemliche Herausforderung, erklärte Manfred Bauer von der ZAMG. Der Freitag werde zwar mit Schneefall beginnen, die Störung sollte aber bis zum Super-G abziehen, und die Wolken dann beginnen aufzulockern. Der Samstag bringe aus derzeitiger Sicht wechselnd bewölktes Wetter und gelegentlich leichten Schneefall. Für Sonntag ist noch keine zuverlässige Prognose möglich, sagte Bauer: „Von freundlich bis Schneefall ist aus heutiger Sicht noch alles möglich".

Am Freitag beim Super-G werde die Temperatur bei plus ein Grad im Zielraum liegen, zur Abfahrt bei null Grad. Am Start der Abfahrt, in 1665 Meter Höhe, soll es am Samstag um die minus sechs Grad haben. (TT.com)