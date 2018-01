Innsbruck — Zwar ist die Lawinengefahr in Tirol vielerorts zurückgegangen, doch das bedeutete keinesfalls Entwarnung. Die Lage hat sich zwar entspannt, dennoch sind jederzeit spontane Abgänge möglich, wie die Lawinenwarndienste des Landes am Mittwoch berichteten.

Nachdem in Tirol am Montag oberhalb von 1800 Meter die Warnstufe auf die höchste Stufe (5) angestiegen war, hat sich die Situation am Mittwoch weiter entspannt. Die Experten des Landes stuften die Gefahr nun als "erheblich", also mit Stufe 3 der fünfteiligen Skala, ein. Unterhalb von 2000 Metern herrschte verbreitet nur mehr "mäßige" Gefahr.

Felssturz und Hangrutsch im Oberland