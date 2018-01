Innsbruck — Nach den heftigen Schneefällen vom Sonntag und Montag und teilweisen Schneefällen in der Nacht auf Montag hat sich die Wettersituation in Tirol entspannt. Auch an der Lawinenfront gibt es Entspannung. Die Lawinenwarnstufe, die ja am Montag erstmals seit 1999 auf die höchste Stufe 5 angehoben worden war, wurde Dienstagvormittag wieder auf die Stufe 4 gesenkt, in Osttirol sogar auf Stufe 3.

Die starken Schneefälle der vergangenen Tage hatten dazu geführt, dass am Sonntag und Montag zahlreiche Straßen und Wege wegen akuter Lawinengefahr gesperrt und Zugverbindungen eingestellt werden mussten.

Die Straßensperren blieben über Nacht aufrecht. Seit Dienstagfrüh waren der Landeshubschrauber und zwei Bundesheer-Helikopter sowie ein privater Hubschrauber in der Luft, um die 24 Anforderungen für Erkundungsflüge von Lawinenkommissionen in Oberländer Gemeinden abzuarbeiten.

Straßenöffnungen am Dienstag

Gegen Mittag wurde die Sperre der B188 ins Paznauntal aufgehoben, damit sind die Tourismusorte See, Kappl, Ischgl und Galtür wieder erreichbar.

Auch die Arlberg Straße (B197) zwischen St. Anton und Alpe Rauz und die Reschenstraße (B180) sind wieder freigegeben worden. Damit sind St. Anton, St. Christoph bzw. Nauders wieder erreichbar. Die Arlberg Straße wischen Alpe Rauz und der Landesgrenze ist weiterhin gesperrt.

Geöffnet wurde am Dienstag auch die L13 im Kühtai. Ebenfalls seit dem frühen Vormittag wieder erreichbar ist Obergurgl im Ötztal. Gleiches gilt für das Lechtal.



Laut ÖAMTC sind derzeit unter anderem noch die Engadiner Straße (B184) zwischen Katejansbrücke und Staatsgrenze Schalkl, die Seefelder Straße (B177) beim Scharnitzpass (inklsuive Zugverkehr), die Fernpass Straße (B179) zwischen Nassereith und Biberwier oder die Kaunertal Straße zwischen Kaunertal und Prutz gesperrt. Auch der Achenpass ist derzeit noch zu.

Arlbergbahnstrecke bleibt vorerst gesperrt

Behinderungen Die Sperre der Arlbergbahnstrecke dürfte noch bis Mittwochmittag aufrecht bleiben. "Vor Kurzem konnte mit dem Räumeinsatz begonnen werden", berichtete ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair am frühen Dienstagnachmittag. Insgesamt seien bis zu 50 Arbeiter teils mit schwerem Gerät im Einsatz.

Zudem können nach Öffnung der Arlbergstraße (B197) Gäste aus den Ersatzunterkünften mit Bussen nach St. Anton gebracht werden, sagte Gasser-Mair: "Und zwar sowohl von Vorarlberger als auch Tiroler Seite". Die ÖBB hatten am Wochenende gemeinsam mit dem Tourismusverband Tirol West für Reisende nach St. Anton Ersatzunterkünfte im Raum Landeck zur Verfügung gestellt. Auch der Schienenersatzverkehr zwischen Landeck-Zams und Bludenz sei wieder aufgenommen worden.

Zahlreiche Lawinenabgänge

Im Oberland, im Außerfern und im Sellraintal gingen am Montag einige Lawinen bis zu gesperrten Straßen. So donnerte bei Schloss Tratzberg am Montag eine Lawine über den Lawinengraben. Der eigens errichtete Damm konnte die Schneemassen nicht ganz zurückhalten, sodass die Zufahrtsstraße zum Schloss verschüttet wurde.

In Südtirol musste am Dienstag wegen einer Lawine sogar ein ganzes Hotel evakuiert werden. Wie Südtirol Online berichtete, war am Montagabend eine Lawine in Langtaufers abgegangen und hatte eine Erlebnisschule getroffen. Der in der Nähe stehende "Langtauferer Hof" sei ebenfalls betroffen. Die rund 80 Gäste und 20 Mitarbeiter durften das Hotel nicht mehr verlassen, am Dienstag müssen sie mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden. Zwei Schulklassen, die in die Erlebnisschule einziehen hätten sollen, wurde schon am Sonntag aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Lawine hat den Spielplatz getroffen.

Platter bedankt sich bei Einsatzkräften

In Tirol bedankte sich unterdessen Landeshauptmann Günther Platter nach einer Sitzung des Krisenstabs bei Einsatzkräften und Behörden für ihren "umsichtigen Einsatz in dieser schwierigen Wettersituation." Bis Mitternacht hatte es am Montag weitere Niederschläge von bis zu 30 Zentimetern gegeben. Nicht vergleichbar sei die Situation mit jener im Jahr 1999 in Galtür, wo es rund vier Wochen lang durchgeschneit hatte.

Oberhalb von 2000 Metern wird die Lawinengefahr aber weiterhin als groß eingestuft, also mit Stufe vier der fünfteiligen Skala. Neuschnee und frischer Triebschnee seien weiter störanfällig und könnten schon bei geringer Zusatzbelastung als Lawine ausgelöst werden. Die Experten rieten von Skitouren und Variantenfahrten ab, diese erforderten viel Erfahrung. Die Gefahr von spontanen, trockenen Lawinen habe mit dem Ende der Niederschlagstätigkeit aber abgenommen, hieß es.

In tiefen und mittleren Lagen sei jedoch die Durchfeuchtung der Schneedecke zu beachten. Hier könnten Nassschnee-und Gleitschneelawinen von selbst auslösen. (TT.com, rena)